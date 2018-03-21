来源：中国之声

原标题：“代表通道”扫描：45位代表都说了啥？

据中国之声《新闻纵横》报道，2018年全国两会第五场、也是最后一场“代表通道”采访活动昨天结束，这也标志着今年两会上的各种通道圆满收官。今年两会上，共有30位部门负责人在两会“部长通道”驻足发声，45位来自不同地域、不同行业的全国人大代表，在这里谈民生、述民情，33位全国政协委员走上“委员通道”，回应社会关切，讲述履职心声。

从3月5日，第一批10名全国人大代表在全国两会首次设立的“代表通道”亮相，到20日的9名代表走到聚光灯前，在这5场“代表通道”中，可以说每一位代表都“自带流量”。地方政府官员、企业家、教师、工人、农民、工程师等不同职业身份的45位代表回答记者提问，聚焦各个领域内的热点话题。

从供给侧结构性改革到全面依法治国，从脱贫攻坚到民生改善，全国人大代表们带来了各地各行各业成果丰硕的好消息。江苏康缘集团董事长肖伟代表说，我国中医药事业正迎来天时、地利、人和的大好局面：“近几年，中医药产业得到了很好的发展，达到近万亿元规模。”

歼20设计师杨伟代表骄傲地说，我们建立了具有我国特色的数字化飞机研发体系：“这些年，通过歼20、运20、歼15、鲲龙600等一大批国家重器的研制，飞机研发周期更短、质量更高。”

来自新疆的如克亚木·麦提赛地代表动情地告诉中外记者，新疆各族群众会像石榴籽一样紧紧抱在一起：“乡亲们都发自内心地说，习近平总书记亚克西，党的政策亚克西。”

走上“代表通道”的45人中，有引领创新变革的企业家，有扎根农村、带领群众脱贫致富的基层干部，有打造大国重器的科研领军者，也有秉持“工匠精神”的普通工人。来自全国外出务工劳务输出大省河南的全国人大代表张全收，细细研读了政府工作报告；对乡村振兴战略的相关内容，他反复思考：“作为村党支部书记、村委会主任，我想的是，怎么把送出去务工的工人引回来，回到家乡发展。”

宁夏银川市二十一小学校长马恒燕代表聚焦“互联网+”教育，关注如何让每一个孩子享受公平而有质量的教育：“希望国家能够加大对“互联网+”教育的支持力度，让大山里的孩子也能够实现自己的梦想。”

进入全面贯彻党的十九大精神的开局之年，改革开放40周年，决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，奋斗号角已经吹响。全国人大代表、浙江吉利控股集团董事长李书福说，中国汽车要走向中高端，要继续打基础练内功，加大对人才投入和研发能力建设：“争取到2020年，90%以上的吉利产品都是新能源产品。”

作为在2018年两会“代表通道”上最后一位回答记者提问的代表，广西百色市市长周异决信心满满：“实实在在增收，扎扎实实脱贫，我们会把大会精神带回去，学习好、传达好、落实好！”

记者：张明浩、张棉棉

点击进入专题

责任编辑：刘光博