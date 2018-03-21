河南多地发文：机构改革期间事业单位招聘暂停

原标题：河南多地发文：机构改革期间未笔试面试的事业单位招聘暂停

据新华社3月17日消息，第十三届全国人民代表大会第一次会议听取了国务委员王勇受国务院委托所作的关于国务院机构改革方案的说明，审议了国务院机构改革方案，决定批准这个方案。

根据该方案，本次国务院机构改革将新组建或重新组建自然资源部、生态环境部、农业农村部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会、退役军人事务部、应急管理部、科学技术部、司法部、水利部、审计署；不再保留监察部、国土资源部、环境保护部、农业部、文化部、国家卫生和计划生育委员会。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）查询发现，此次机构改革对部分地方事业单位招聘的影响已开始释放。

3月13日，河南三门峡市卢氏县人社局在官方网站上回答网友“2018卢氏事业单位招聘会不会无限期延后”的问题时表示，接上级紧急通知，在党和国家机构改革期间，笔试或面试环节未进行的编制类公开招聘活动全部予以停止。根据通知要求，卢氏县事业单位公开招聘活动须等上级通知后才能开展。

根据澎湃新闻记者不完全统计，河南省内类似的通知最早可以追溯到3月9日。当天，三门峡市人社局在官方网站上刊发了《关于全面停止“三门峡市市直部分事业单位公开招聘工作人员”工作的通知》。

这份通知写道，接上级紧急通知，在党和国家机构改革期间，笔试或面试环节未进行的编制类公开招聘活动全部予以停止。根据通知要求，“三门峡市市直部分事业单位公开招聘工作人员”工作全面停止。报考人员已通过银联卡缴纳的笔试考务费，将于2018年3月20日前通过转账的方式退还至原缴费银联卡上。

同日， 三门峡市委宣传部还在上述网站上刊发了《关于中共三门峡市委宣传部暂停公开选调事业单位工作人员有关事宜的通知》，该通知表示，在全国机构改革期间，笔试、面试环节未进行的公开选调活动全部予以停止。根据通知要求，“中共三门峡市委宣传部2018年公开选调事业单位工作人员”工作暂时停止报名。其它相关事宜另行通知。

此外，郑州市上街区政府网站3月9日也刊登了来自区人社局的消息称：在全省党和国家机构改革部署实施前，未完成笔试或面试环节的事业单位公开招聘活动暂停。根据通知要求，2018年上街区公开招聘教师工作暂时停止，启动时间另行通知。

记者注意到，有的政府部门公告并未将“未进行笔试或面试”作为事业单位招聘活动的明确限定。

例如，3月14日，洛阳市栾川县人社局在其官方微信公众号上发布了署名为“栾川县公开招聘工作领导小组办公室”的公告称：在全国机构改革期间，各级事业单位招聘活动全部予以停止。根据通知要求“栾川县2018年公开招聘县广播电视播音员（主持人）”工作暂时停止，相关事宜另行通知。

3月12日，河南安阳市汤阴县人社局也在官方微信公众号上予以公告：因涉及全国党政机构改革，改革期间各级事业单位招聘活动暂时停止。关于汤阴县招聘是否取消或延期举行，该县将在接到上级通知后及时对外公布。

汤阴方面还表示，待接到上级通知后，汤阴县本次招聘工作如果取消，该县将本着简便、快捷的原则对已交费的考生进行退费。

3月20日，复旦大学国际关系与公共事务学院教授唐亚林接受澎湃新闻记者采访时表示，上述举措或许是因为编制管理收紧，且未来将完成机构改革，故暂停。

责任编辑：张玉