原标题：未来三天中东部无明显降水 东部海域有7~8级大风
中新网3月21日电 据中央气象台网站消息，21日白天至夜间，受冷空气和入海气旋影响，东海大部海域、台湾以东洋面、台湾海峡将有7~8级、阵风9~10级的大风。未来三天中东部无明显降水。21日至23日，黄淮东部、华北北部、西南地区东部、云南、川西高原、西藏东部等地有小到中雨或雨夹雪。
四川江苏和上海等地出现明显降雨
昨日，四川盆地中南部、江苏中北部、上海北部和东部等地出现中雨，江苏东部沿海降大雨，局地暴雨（50~61毫米）。今5时较昨5时，河南中部、福建中部、广东南部沿海等地出现6~8℃降温。今晨，安徽南部、湖北东南部、江西中部和西北部、湖南中北部等地出现能见度不足500的浓雾，部分地区能见度不足200米。
东部海域有7~8级大风
21日白天至夜间，受冷空气和入海气旋影响，东海大部海域、台湾以东洋面、台湾海峡将有7~8级、阵风9~10级的大风。
中东部无明显降水
未来三天我国中东部无明显降水。21日至23日，黄淮东部、华北北部、西南地区东部、云南、川西高原、西藏东部等地有小到中雨或雨夹雪。
此外，21日夜间至23日白天，华北中南部、黄淮西部部分地区有轻度霾，局地短时中度霾；21日新疆南疆盆地、甘肃河西地区东部、宁夏等地的部分地区有扬沙或浮尘天气。
未来具体预报
3月21日08时至22日08时，西藏南部、川西高原等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，西藏西南部局地有大雪。内蒙古中南部、华北北部、西南地区东部、江南西部、云南东部等地有小雨，局地中雨。内蒙中部、华北北部、江淮东部、江南东部等地有4~6级风；新疆南疆盆地局地有扬沙或浮尘天气。东海大部海域、台湾以东洋面、台湾海峡有7~8级、阵风9~10级的大风。
3月22日08时至23日08时，西藏北部和东部、青海西南部、川西高原等地有小到中雪或雨夹雪；西藏东南部、四川盆地南部、云南中东部和北部、贵州中西部等地有小雨或阵雨，局地中雨。内蒙古中西部、华北北部等地有4~6级风；新疆南疆盆地局地有扬沙或浮尘天气。
3月23日08时至24日08时，西藏北部和中东部、青海南部、川西高原等地有小到中雪或雨夹雪；新疆西北部、西藏东南部、西南地区东部和南部、湖南西部、山东中西部等地有小到中雨。内蒙古中东部、河套北部、华北北部等地有4~6级风；新疆南疆盆地局地有扬沙或浮尘天气。
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