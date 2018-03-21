原标题：2017年全国各地最低工资出炉 你的工资高出多少？

中新网客户端北京3月21日电（记者 李金磊）人社部近日在其官网公布了2017年全国各地区月最低工资标准和小时最低工资标准情况。数据显示，全国月最低工资标准最高的是上海的2300元，小时最低工资标准最高的是北京的22元。

2017年全国各地区月最低工资标准情况。来自人社部官网

五地月最低工资标准≥2000元

根据《最低工资规定》，最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准的形式。月最低工资标准适用于全日制就业劳动者，小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。

根据人社部公布的情况，2017年，上海、深圳、浙江、天津、北京这五个地区的月最低工资标准迈入2000元大关。

其中，上海月最低工资标准2300元，为全国最高；深圳次之，为2130元；浙江第三，第一档月最低工资标准为2010元；天津月最低工资标准达到2050元；北京月最低工资标准刚好为2000元。

2017年全国各地区小时最低工资标准情况。来自人社部官网

京津沪小时最低工资标准≥20元

在小时最低工资标准方面，北京、天津、上海的小时最低工资标准迈入20元大关。

其中，北京小时最低工资标准标准全国最高，为22元。天津次之，为20.8元；上海位居第三，达到20元。

2017年共20个地区提高最低工资

人社部的数据显示，2017年，全国共有20个地区调整了最低工资标准，平均调增幅度为11%。

中新网记者梳理发现，2017年上调最低工资标准的地区数量较2016年大幅增加。数据显示，2016年只有9个地区提高了最低工资标准。

资料图：人民币。中新网记者 李金磊 摄

2018年已有多地提高最低工资

今年政府工作报告提出，合理调整社会最低工资标准。

记者注意到，进入2018年以来，已有江西、辽宁、西藏、广西等地区先后上调了最低工资标准。其中，自2018年2月1日起，广西将对全区职工最低工资标准进行调整，增幅为20%。

中国劳动学会副会长苏海南对中新网记者表示，最低工资标准上调，对保障和改善低收入工薪劳动者及其赡养人口的基本生活非常重要，同时也会带动其他岗位工资水平、加班工资计算基数等提高。 （完）

责任编辑：张岩