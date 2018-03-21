原标题：广西警方侦破特大非法走私香烟案 案值超6亿元

新华社南宁3月21日电（记者潘强、朱丽莉）记者从位于中越边境的广西防城港公安局获悉，当地警方近日破获一起特大非法经营香烟案，控制涉案人员48人，查扣中南海、红双喜等多个品牌走私香烟，涉案金额达6.38亿元人民币。

据了解，从2015年开始，深圳的苏某从越南走私香烟经广西东兴市入境，然后在防城港市分别找到从事省际客车营运的张某、黄某等人，帮其从东兴市将走私入境的香烟运往深圳。

为了方便运输香烟，逃避执法检查，张某等人将客车改装了暗格存放香烟。这种特制的暗格十分隐蔽，用电动按钮控制开关，一般人很难找到相应的开关和暗格所在。香烟装入暗格后，通过客运客车从东兴市运输到深圳。客车在深圳车站卸客后，开至偏僻地段，由苏某派人取走香烟，然后再销售给非法经营香烟团伙，由其将香烟销往全国各地。

针对此案，防城港市公安局成立专案组，从历史交易入手开展证据收集，锁定几个嫌疑交易账户，再以几组核心账户为中心进行分析、研判，拓展出整个经营网络的账户，追查核实涉案资金的来源和去向，最终锁定证据。

防城港市公安局副局长桂宝东介绍，案件涉案金额高达6.38亿元，涉案人员遍及广东、福建、甘肃等10多个省区，团伙内部成员分工明确、作案手段隐蔽。近日，防城港警方对涉案人员进行抓捕，共控制犯罪嫌疑人48人、捣毁窝点26个。

责任编辑：张岩