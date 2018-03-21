原标题：新疆设立285名河长“组团”保护塔里木河全流域

新华社乌鲁木齐3月21日电（记者关俏俏）记者从新疆维吾尔自治区水利厅获悉，为保护塔里木河全流域，新疆设立省、地、县、乡共285名河长，其中自治区级河长2名，地州级河长19名，县市级河长64名、乡镇级河长200名。建成四级组织体系成为塔里木河流域河湖管理保护的有力保障。

去年以来，新疆将河湖管理和保护行动与全面建立河长制工作齐头并进，塔里木河生态输水实现历史性突破，流域生态保护和修复取得显著成效。

其中，以制约河湖管理和保护突出问题为导向，新疆组织相关部门成立专项行动领导小组，组织实施了向流域内巴楚、沙雅、轮台县及孔雀河中下游重点胡杨林保护区应急补水和水事治理。其间，补水范围由叶尔羌河、孔雀河、塔里木河干流“两源一干”扩大到“四源一干”，由上游扩大到下游，由重点胡杨林区扩展到湿地，累计生态总补水量24.69亿立方米。

与此同时，通过创新执法方式，多部门联合执法、集中执法，严厉打击影响水资源保护、河湖健康的非法活动，拆除非法取水水泵211台、泵房10座，填埋非法机电井30眼，拆除非法供电设施17套，查扣非法打井钻机3台，为生态输水提供了保障。

由环塔里木盆地的阿克苏河、喀什噶尔河、叶尔羌河、和田河、开都河-孔雀河、迪那河、渭干河与库车河、克里雅河和车尔臣河等九大水系144条河流组成的塔里木河流域，总面积102万平方公里，平均天然径流量398亿立方米，水资源总量为429亿立方米。

责任编辑：张岩