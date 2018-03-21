原标题 泰交通事故中国游客1死7伤 旅行社：医疗费全付
中新网3月21日电 据泰国《世界日报》报道，一辆载中国籍游客的面包车当地时间20日早上，从泰国普吉府前往攀牙府观光旅游期间，行经攀牙府竹古巴县Khok Kloi镇Wat Tha Nun寺庙前门附近时，追尾一辆正要掉头的18轮大卡车，导致面包车严重损毁，两人身亡，分别为一名中国女游客（28岁）和面包车司机（36岁），另有7名中国游客不同程度受伤，伤者已紧急送往竹古巴县医院进行救治。
攀牙府尹信提猜当天亲自带队前往医院慰问看望伤者，指出已经获悉死亡游客和司机的身份信息，要求医院尽一切可能照顾好受伤的7名中国游客（4男3女），其中5名游客伤势较重，另外2人轻伤。已有1名男游客和两名女游客被转送至普吉曼谷医院治疗，其他的伤者在医生允许下已返回住所修养。
据了解，出车祸的8名中国游客当天购买了前往西米兰群岛的自由行旅游套餐，但是有部分游客没有购买意外保险。旅行社方面表示，会对受伤的游客支付所有医疗费用，同时也会对死亡的游客负责。
调查获悉，事故面包车和大卡车都是从普吉前往攀牙府，并且都在右车道行驶，行经事发地时，面包车直接追尾正在掉头的大卡车导致翻车。
此外，调查发现大卡车当时时速为68公里，面包车是88公里，警方正在询问游客事发情况，以进一步调查事故的原因。
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