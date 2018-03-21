亿元贪官毛小兵受贿细节:老家收别墅让弟索贿百万

原标题：亿元贪官毛小兵受贿细节：湖南老家收别墅，通过其弟索贿百万

毛小兵 资料图

受贿金额高达1.04亿元的青海省委原常委、西宁市委原书记毛小兵，其案情进一步被披露。近期，中国裁判文书网公布的一份刑事判决书显示，湖南某公司原法定代表人、董事长金某曾向毛小兵行贿共计人民币211.78万元。

中国裁判文书网公开的《湖南某公司；金某单位行贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审判决书》显示，经审理查明，2003年6月，时任西部矿业股份有限公司董事长的毛小兵，安排黄某到湖南某公司工作，黄某任湖南某公司总经理期间为湖南某公司盈利1000余万元；2004年1月，西部矿业股份有限公司收购了湖南某公司下设的青海某公司和湖南某公司，解决了湖南某公司资金链断裂的困境。

2004年春节前，被告人金某为感谢毛小兵在其公司经营过程中给予的帮助，金某提议在湖南省常德市柳叶湖旁边购买一套别墅送给毛小兵，方便毛小兵及家人回家过年休假，毛小兵表示同意。

2004年2月7日，金某预定了常德市柳叶湖开发区龙吟水榭别墅小区B03号房屋，后金某交清房款后又对该房屋进行了装修。2006年春节期间，毛小兵回到常德市与金某见面，金某告诉毛小兵房屋已装修完毕，可以随时居住，毛小兵表示同意。2011年4月12日，根据毛小兵的安排，金某将此栋房屋的房屋所有权证办在毛小兵朋友唐某名下。经鉴定，常德市柳叶湖开发区龙吟水榭别墅小区B03号房屋价值91.78万元。

除了在湖南老家收别墅外，毛小兵还通过其弟向金某索贿人民币120万元。

上述公开的刑事判决书还显示，2010年年底，时任青海省西宁市市长的毛小兵在湖南省常德市老家时，安排金某带领其弟毛某2做生意。2011年7月20日，毛某2出资注册了常德市鼎城区某公司，并将该公司的证照、印章等交给金某使用。2012年3月28日，在常德市鼎城区某公司未发生任何业务的情况下，毛小兵通过毛某2向金某索贿，被告人金某以分红的名义将120万元转入毛某2提供的工商银行账户。

2017年11月3日，金某因犯单位行贿罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，被甘肃省金塔县人民法院判处有期徒刑三年三个月（刑期即自2014年8月18日起至2017年11月17日止），并处罚金50000元。

在金某宣判的半年前，毛小兵被法院判处无期徒刑。

2017年5月11日，甘肃省兰州市中级人民法院公开宣判了毛小兵受贿、挪用公款案。经审理查明：1995年至2013年，毛小兵利用担任青海省锡铁山矿务局副局长、局长，西部矿业有限责任公司董事长、实际负责人，西部矿业股份有限公司董事长，西部矿业集团有限公司董事长，西宁市市长，西宁市委书记职务上的便利，为他人在产品购销、工程承揽、股权收购、房产开发等事项上谋取利益，索取、非法收受相关单位和个人给予的财物共计折合人民币1.0480661694亿元。2006年3月至6月，被告人毛小兵利用担任西部矿业有限责任公司董事长职务上的便利，挪用公款人民币4亿元提供他人进行营利活动。

法庭决定，对毛小兵执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。对毛小兵受贿所得财物予以追缴，上缴国库。

责任编辑：张玉