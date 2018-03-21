鲁商集团副总经理姜升显获刑四年半 系季缃绮旧部

原标题：鲁商集团副总经理姜升显因受贿罪获刑四年半，系季缃绮旧部

日前，中国裁判文书网公布的“姜升显受贿一审刑事判决书”显示，2017年12月20日，山东省威海市中级人民法院对鲁商集团副总经理姜升显受贿案作出判决，判处姜升显有期徒刑四年六个月，刑期自2016年7月16日起至2021年1月15日止，并处罚金60万元，受贿所得房屋及赃款79.8878万元依法没收。

姜升显 资料图

姜升显1965年1月出生于山东平度，一直在鲁商集团任职，曾在该集团旗下的富源公司、山东世界贸易中心、银座集团等单位担任领导职务。2008年5月，姜升显升任鲁商集团副总经济师（中正一级）兼任投资管理中心副主任，2011年任鲁商集团副总经理、党委委员兼投资管事中心主任。

姜升显的受贿问题最初由山东省委巡视组发现，后被山东省纪委调查组查实，并被依法查处。

多次受贿

刑事判决书显示，2004年至2015年，姜升显利用其职务上的便利，为他人谋取利益，先后收受财物共计折合172.7327万元。

2004年12月至2005年9月，姜升显担任山东世界贸易中心企业发展本部副本部长，银座集团总经理、党委书记期间，利用鲁商集团授权其办理收购中金公司持有的ST渤海股份相关事宜的职务便利，为中金公司谋取利益，收受该公司法定代表人孙某给予的购房款和购车款共计71.4449万元。

2006年3月至2007年8月，姜升显利用担任富源公司总经理的职务便利，伙同该公司职员殷某（已判刑）通过开户交易增加营业额的方式为恒泰证券深圳莲花路营业部（现梅林路营业部）谋取利益，伙同殷某先后7次收受该营业部经理王某给予的佣金返还款共计74万元，二人将该款项均分。

2006年至2012年，姜升显利用担任银座集团总经理、党委书记，鲁商集团副总经济师、副总经理、党委委员的职务便利，在选用审计机构方面为天恒信事务所谋取利益，先后七次收受该事务所副所长张某给予的贿赂款共计26万元。

2010年至2015年，被告人姜升显利用担任富源公司总经理、执行董事、法定代表人的职务便利，为济南中泰证券济泺路营业部、共青团路营业部拓展业务谋取利益。2014年9月，姜升显收受济泺路营业部原经理、共青团路营业部副总经理滕某为其支付的赴西藏旅游机票及住宿费用1.2878万元。

认定坦白情节

姜升显的辩护律师提出，姜升显收受滕某相关费用是基于人情往来，不应认定为犯罪；姜升显犯罪主观恶性小，有坦白情节，并能真诚悔罪、积极退赃，以往一贯表现良好，请求法庭对其从轻处罚。

威海市中级人民法院在评判时对姜升显辩护律师提出的上述多条理由予以反驳，但是认定了姜升显的坦白情节。

法院认定，姜升显归案后，如实供述了除收受中金公司法定代表人孙某给予的购房款和购车款外，办案机关未掌握的三起同种犯罪事实，系坦白，且认罪悔罪，能全额退赃，依法可对其从轻处罚。

威海市中级人民法院解释说，姜升显明知收到鲁商集团在滕某任职证券营业部开设股票账户进行股票交易对滕某个人及其任职营业部均有利益，仍接受滕某支付其本人及朋友旅游费用，明显系收受感谢费的行为，且其事后因为滕某转职而调整了鲁商集团股票开户地点，足以说明滕某之贿赂行为已影响到姜升显的履职行为，因此该款项应当计入其受贿数额当中。

季缃绮旧部

鲁商集团是1992年底由山东省商业厅整建制转体组建而成的国有企业，业务范围涵盖现代零售、房地产、生物医药、酒店旅游、文化传媒、金融支付、汽车服务、教育科技等领域，拥有两家上市公司（“银座股份”600858、“鲁商置业”600223）和一家国家级农产品物流工程技术中心、一家国家企业技术中心，从业人员近20万人。

2015年11月3日至2016年1月3日，山东省委第三巡视组对鲁商集团开展了专项巡视。

巡视组指出，鲁商集团“靠商吃商”、以权谋私、违规违纪问题仍有发生。有的领导干部在资本运作、工程招投标、物资采购、品牌引进中利用职权谋取私利；有的帮助亲戚朋友经商办企业，与集团业务搞关联交易。同时，巡视组还收到反映一些领导干部问题线索，已按规定转相关纪检监察机关或组织部门等处理，这其中就包括与姜升显有关的线索。

2016年7月27日，山东省纪委监察厅网站发布消息称：日前，中共山东省纪委对鲁商集团党委委员、副总经理姜升显严重违纪问题进行了立案审查。

经查，姜升显严重违反中央八项规定精神和廉洁纪律，收受礼品（礼金），违规从事营利活动，搞钱色交易；严重违反组织纪律，不按要求报告个人去向，不按规定如实报告个人有关事项；利用职务便利非法占有公款，在业务承揽等方面为他人谋取利益并收受财物，数额巨大，涉嫌贪污、受贿犯罪。

《中国新闻周刊》此前报道称，姜升显是山东省原副省长季缃绮的老部下。善于资本运作的姜升显曾任银座股份总经理及董事，后调至鲁商集团任资本运营部部长，在季缃绮掌舵鲁商集团时，被提拔为集团副总经济师、副总经理。

山东商业系统的一位高管告诉《中国新闻周刊》，“姜升显是季缃绮的得力助手，特别是在银座上市时起到重要的作用，功不可没。”

2018年1月4日，中央纪委监察部网站发布消息，山东省副省长季缃绮涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

公开简历显示，季缃绮出生于1960年10月，山东费县人，1980年7月在青岛商业学校计划统计专业毕业，曾长期在鲁商集团任职，是鲁商集团发展的掌舵者和见证者。2013年1月，原任鲁商集团董事长的季缃绮升任山东省副省长。

责任编辑：张玉