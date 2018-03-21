原标题：31名偷渡客在台湾落网 辩称“不知为何漂到台湾”

中新网3月21日电 据台湾《联合报》报道，台湾地区台东海巡部门和警方过去两天共查获31名偷渡客，其中绝大多数为越南籍，并查获12名台湾地区籍人蛇集团成员。落网的偷渡犯都供称，“原计划搭橡皮艇出海旅游，不知为何橡皮艇会漂到台湾东部海边”，台湾检巡部门怀疑是人蛇集团事前安排。

台湾地区台东海巡部门和警方过去两天共查获31名偷渡客，其中绝大多数为越南籍。海巡人员在海滩发现准备登岸的橡皮艇等物品。图片来源：“中央社”

高雄地检署20日晚复讯后，因无法确认金春财号与溺毙的偷渡客有关，命王姓船长以30万元（新台币，下同）、两名王姓及蔡姓船员各20万元交保。

台东地检署命驾驶橡皮艇载偷渡客的黄姓男子以10万元交保，林姓等七名台湾地区籍男子无保请回；偷渡客交由台湾移民事务部门安置。

高雄和台东海巡人员19日分别在南田外海，查获金春财号涉嫌载运16名越南偷渡客，在岸边查获三名越南偷渡客及台湾地区籍黄姓、林姓男子，和发现不幸溺毙的一男一女偷渡客；台东海巡和警方19日晚又在南田村逮到九名越南偷渡客和六名接应的台湾地区男子。

责任编辑：张玉