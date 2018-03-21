国家安全部原部长凌云逝世 享年101岁

新华社北京3月21日电 中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，国家安全部原党组书记、部长凌云同志，因病于2018年3月15日在北京逝世，享年101岁。

凌云同志逝世后，中央有关领导同志以不同方式表示哀悼并向其亲属表示慰问。

凌云同志，1917年6月29日出生于浙江嘉兴。1938年4月参加革命工作并加入中国共产党，先后在山西新军教导第二师、山西青年军官教导团、晋绥军政民干部训练委员会工作。1939年12月到陕北公学学习，任校党总支委员。1941年8月起历任中央直属机关党委组织干事、保卫委员会秘书，中央社会部科员、科长，中央土改工作团团员、秘书。1948年8月起历任中共潍坊特别市委委员、市公安局副局长，济南市委委员、市人民政府委员、市政府党组成员、市公安局副局长、局长。1952年2月起先后任公安部一局副局长、局长，公安部党组成员、副部长，公安部党组副书记、副部长兼国际政治学院党委书记、院长。1983年7月任国家安全部党组书记、部长。2004年9月30日离职休养。凌云同志是中国共产党第十二次全国代表大会代表；第三届、五届全国人民代表大会代表。

凌云同志政治立场坚定，对党忠诚，在近80年的革命生涯中，为党的事业作出了重要贡献。

责任编辑：张岩