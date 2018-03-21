原标题 头条 | 澳大利亚拉东盟和中国“较劲”？专家：没用！

据路透社3月19日报道，澳大利亚外长朱莉·毕晓普18日说，在悉尼举行的澳大利亚-东盟特别峰会上，澳大利亚已与东盟商定修建地区基础设施项目。尽管毕晓普的发言人19日说，这完全是一个东盟倡议，“不是为了对付中国”，但近来更广为流传的却是另一套说法。

《澳大利亚金融评论报》上个月曾援引美国一位高级官员的话说，澳大利亚、美国、印度和日本一直在筹划建设地区基础设施项目，跟中国的“一带一路”倡议打擂台。澳大利亚为何如此忌惮中国？东盟又是否会因为澳的干扰而影响与中国在“一带一路”倡议中的合作？

▲3月17日，澳大利亚与东盟十国在悉尼举行特别峰会，菲律宾总统杜特尔特缺席。

“制衡中国”缘于澳美利益捆绑

一段时间以来，澳大利亚针对中国的一系列行为颇令人费解。一方面，澳在经贸、旅游、教育等领域需要中国庞大的市场，同时澳方官员、媒体却频繁炒作“中国威胁论”，日前还在签证问题上向中国留学生发难，如今推动与东盟的合作也被广泛视为“制衡中国”之举。

中国现代国际关系研究院副研究员骆永昆在接受参考消息网采访时表示，首先澳大利亚拉拢东盟搞基建合作，一方面符合东盟国家的利益诉求。因为东盟现在急需发展投资，尤其是需要基础设施建设的投资。另一方面也表明，澳大利亚急于与东盟加强关系，试图真正实现双方在经贸合作领域的实质性发展。澳大利亚尽管在上世纪70年代就已经成为东南亚的对话伙伴，但过去30多年来，澳大利亚跟东盟的关系进展非常缓慢。

▲李显龙与特恩布尔在峰会上。（法国国际广播电台网站）

其次，骆永昆认为，澳大利亚作为美国的盟友，在对外政策上很多时候要跟美国保持一致。不管是澳大利亚政府官方的表态，还是澳民间的一些思潮，都能看到澳大利亚与美国在与中国对抗的思路上趋同。所以，当前无论是与东盟的合作，还是推动美日印澳四方合作，体现出来的都是澳大利亚希望在步调上与美国一致。与其说是为了对抗中国，不如说是缘于与美国的利益捆绑在一起。

“一带一路”倡议已在东南亚扎根

骆永昆说，东南亚国家目前对“一带一路”倡议表示欢迎。自从2013年“一带一路”倡议推出以来，一些重大的基础设施项目在东南亚主要国家都已经落地，涉及国家已超过10个。

▲3月6日，越南第一条城市轻轨河内吉灵-河东线进行轨道车试车运行，越南交通部人员试乘之后表示这条按“中国标准”建设的城市轻轨快速且稳定。

如今，中国跟东南亚国家在“一带一路”倡议合作的框架下，在基础建设、经济贸易、人文交流、政治安全对话以及政策协调沟通等方面都取得了积极的进展。骆永昆强调，南海问题并没有对“一带一路”倡议造成影响。反而，随着近年来南海问题逐渐稳定，中国与东盟海上合作不断取得突破。

骆永昆补充说，自2016年以来，此前针对“一带一路”倡议持有怀疑、谨慎态度的国家，如越南、印尼等国，也逐渐在与中方的合作上取得进展。尤其是在中南半岛方向，双方启动了澜沧江-湄公河合作。

▲资料图片：2018年1月10日，国务院总理李克强在金边和平大厦出席澜沧江-湄公河合作第二次领导人会议。李克强和柬埔寨首相洪森共同主持会议。

因此，澳大利亚试图“说服”东盟对中国抱有戒心将很难服众。而对于东盟本身，能给自身带来利益才是硬道理，“一带一路”倡议已经通过给当地带来实际利益在东南亚地区扎下根来，不会轻易因外界干扰而动摇。

责任编辑：张岩