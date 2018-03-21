刚签“台旅法”又称挺“一中” 美国到底要干嘛？

原标题：刚签“台旅法”又称挺“一中”，美国“葫芦里卖的什么药”？

参考消息网3月21日报道 自美国总统特朗普16日签署《台湾旅行法》后，美国似乎正将这一法案付诸实施。根据新加坡《联合早报》的消息，美国国务院东亚暨太平洋事务局副助理国务卿黄之瀚在3月20日赴台湾“访问”，成为该法案生效后首位“访台”的现任美国政府官员。

不过，据台湾“中央社”报道，美国国务院却在19日重申“一中政策”不变，并表示，在符合所谓“与台湾关系法”下，美国数十年来已维持包括美国政府高层与台湾代表互访的非官方接触。

在台湾问题上，美国政府内部“温差极大”的态度不禁令外界猜测，美国究竟“葫芦里卖的什么药”？

一次“底线的试探”？

据台湾《联合报》报道，美国在台协会台北办事处（AIT）发出的新闻稿证实，黄之瀚从20日至22日访台。在此期间，他将在台北美国商会谢年饭致词，也会和台当局讨论许多“至关重要”的议题。不过，AIT发言人游诗雅受访时辩称，黄之瀚访台的行程早已排定，并不是因为《台湾旅行法》生效所进行的安排。

无独有偶，台当局也没“闲着”。据新加坡《联合早报》报道，高雄市长陈菊和台当局行政机构官员邓振中，17日及18日也接连“造访”华盛顿。按照台湾《中国时报》的说法，作为绿营重量级人物的陈菊此行主要是应华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）邀请，20日在该中心发表演说，但她在美期间也会拜会美国行政部门官员、国会议员等，甚至有可能见到白宫要员。

有舆论认为，美台官员此次高调“互动”可能是一次对大陆“底线的试探”。

境外媒体注意到，在《台湾旅行法》签署生效之前，尽管美国和台湾当局之间已经有过一些非官方的会面情况，但是通常保持低调。包括此次赴台的黄之瀚，其也曾在2017年12月赴台“访问”。此次时隔不到4个月，黄之瀚就再度“造访”台湾，且包括美国国务院与台当局外事主管部门都发出声明与通知，似乎显示出有意让这种“访问”从原本的低调发生转向，可能是台美试探大陆对《台湾旅行法》容忍度的一次“合作”。

折射美国内中高层官员对台态度存“温差”

值得注意的是，就在美国官员与台当局“高调互动”之时，台湾“中央社”记者19日询问美国国务院，《台湾旅行法》成为法律后，美国目前的“一中政策”为何？美国的“一中政策”是否包含《台湾旅行法》？美方将如何执行落实这部法律？对此，美国国务院发言人以电子邮件回复其询问时表示，美国仍信守基于美中三个公报的一中原则。

刚通过《台湾旅行法》不久，又坚称信守“一中政策”，美国的态度令外界费解。

对此，中国现代国际关系研究院美国研究所学者孙成昊在接受参考消息网采访时解读，美国通过《台湾旅行法》是美国国会意志的体现。不过，这一国会通过的立法并没有强制性，即是否派员前往台湾的决定权仍在特朗普政府手中。只不过，对于特朗普而言，在“与台湾关系法”通过后，其在对台问题及中美关系问题上，上又多了一个所谓“合法性工具”，可以通过继续打“台湾牌”来制衡中国。

孙成昊指出，需要注意的是，特朗普本人对台湾问题并不是很“上心”。但在白宫内部，中层官员里包含了一些所谓“亲台势力”，他们会主动推动白宫做出一些实质性突破，但高层官员却不尽然，这从美国国务院的表态中便可见一斑。因此可以判断，美国中层、高层官员在台湾问题上是存在“温差”的。其实，在一中原则上，美国政府的态度还是非常明确的，不会去触碰这个“底线”。但同时，《台湾旅行法》的确会给中美关系带来不好的影响、埋下隐患，值得警惕。（完）

责任编辑：张岩