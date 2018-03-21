原标题：打击诈骗不分两岸 台湾警方引用大陆影片进行宣传
中新网3月21日电 据台湾《联合报》报道，台湾地区高雄市政府警察局今日在APP上宣传打击诈骗犯罪，引用了大陆影片《巨额来电》剧情片断，提醒台湾民众接到可疑的电话要当心受骗。台湾民众看到警察用大陆影片倡导打击诈骗犯罪，直呼“打诈已不分两岸”。
台湾地区高雄市政府警察局在APP上宣传打击诈骗犯罪，引用大陆影片《巨额来电》剧情片断。图片来源：台湾《联合报》
高雄市政府警察局今天（21日）在“高雄赞警管家”App上，引用一段电影情节来打击诈骗犯罪。而这段影片就是去年底大陆出品的电影《巨额来电》剧情片段，描述诈骗集团在机房教战情景。
影片上满是简体字，台湾民众看到台湾警察用大陆影片倡导打诈，直呼“打诈已不分两岸”。
高雄市警局“高雄赞警管家”App今天贴文，写着“虽然只是一段电影情节……就如同真实的诈骗过程……逼真100”，引用电影《巨额来电》片段。影片中，演员桂纶美演出诈骗集团教导成员如何假冒官方行骗。
负责App贴文的高雄市警局信息室股长曾铭忠表示，因为这部电影里面有台湾演员，而且剧情与真实诈骗手法很像，才引用这段影片。
曾铭忠说，两岸诈骗集团互骗民众的手法，不只是大陆民众才会遇到，台湾民众也常受骗。希望通过该影片让民众了解，接到可疑的电话要小心，不要轻易受骗。
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