2018年高考将提高中西部地区及人口大省录取率

原标题：2018年高考进一步提高中西部地区及人口大省录取率

新华社北京3月21日电（记者 胡浩）教育部21日公布《关于做好2018年普通高校招生工作的通知》，对今年的高校招生做出部署。通知要求，继续实施“国家支援中西部地区招生协作计划”，进一步提高中西部地区及人口大省高考录取率。

通知提出，要积极稳妥推进高校考试招生改革。上海市、浙江省要深入总结完善高考综合改革试点经验，不断研究解决改革过程中遇到的新情况、新问题。北京市、天津市、山东省、海南省要积极借鉴试点经验，坚持从本地实际出发，精心组织、平稳实施好改革试点。

通知要求，强化对高中学生综合素质档案的使用，在保送生、自主招生、综合评价试点、高水平艺术团、高水平运动队、艺术体育类专业、运动训练和民族传统体育、高职分类招考等类型招生中，将学生综合素质评价结果作为招生录取的重要参考。进一步推进减少高校招生录取批次改革，实施高考综合改革及合并本科批次的省份，要合理划定特殊类型招生最低录取文化课分数线，不得低于合并批次前的相应要求。

此外，根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》和《教育部 国家民委 公安部 国家体育总局中国科学技术协会关于进一步减少和规范高考加分项目和分值的意见》相关规定，从2015年1月1日起，取消体育特长、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹者全国性加分项目。今年高考，这些加分项目将全面取消。

责任编辑：桂强