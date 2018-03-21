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党和国家机构改革：中组部统一管理公务员工作

党和国家机构改革：中组部统一管理公务员工作
2018年03月21日 17:16 澎湃新闻
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　　原标题：党和国家机构改革|中组部统一管理中央编办和公务员工作

　　据新华社3月21日消息，近日，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》（以下简称“《方案》”），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻执行。

　　《方案》称，中央组织部统一管理中央机构编制委员会办公室。为加强党对机构编制和机构改革的集中统一领导，理顺机构编制管理和干部管理的体制机制，调整优化中央机构编制委员会领导体制，作为党中央决策议事协调机构，统筹负责党和国家机构职能编制工作。

　　中央机构编制委员会办公室作为中央机构编制委员会的办事机构，承担中央机构编制委员会日常工作，归口中央组织部管理。

　　《方案》称，中央组织部统一管理公务员工作。为更好落实党管干部原则，加强党对公务员队伍的集中统一领导，更好统筹干部管理，建立健全统一规范高效的公务员管理体制，将国家公务员局并入中央组织部。中央组织部对外保留国家公务员局牌子。

　　调整后，中央组织部在公务员管理方面的主要职责是，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策和法律法规草案并组织实施，指导全国公务员队伍建设和绩效管理，负责国家公务员管理国际交流合作等。

　　不再保留单设的国家公务员局。

责任编辑：张义凌

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