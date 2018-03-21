溢油应急处置预案发布 超500吨为重大海上溢油

原标题：溢油量超500吨为国家重大海上溢油 应急处置预案发布

中国网新闻3月21日讯（记者 张艳玲）近日，由交通运输部牵头编制的《国家重大海上溢油应急处置预案》（以下简称《预案》）获审议通过并印发。

近年来，随着国民经济的快速发展，我国对石油能源的需求不断增加，海上石油开发、运输和存储活动日益增多，海上溢油事故的风险与日俱增，海上溢油事故应急的形势愈加严峻。

国家重大海上溢油是指海上溢油的规模或者对环境可能造成的损害程度，超出了省级行政区域的应急能力或范围，或者超出了行业行政主管部门可以应对的规模或范围，而需要启动应急响应予以协助的海上溢油事件。

凡符合下列情形之一的，可判断为国家重大海上溢油：

1、预计溢油量超过500吨，且可能受污染的海域位于敏感区域；或可能造成重大国际影响；或造成重大社会影响的。

2、预计溢油量在1000吨以上的。

《预案》明确了国家重大海上溢油应急处置工作原则，并对国家重大海上溢油事故等级标准进行了界定。规定了国家重大海上溢油应急响应启动条件和应急响应行动终止程序，提出了具体的国家响应措施和地方响应措施，明确了溢油应急反应工作流程。

《预案》提出了回收油、油污和废弃物的处置具体要求，规定了开展溢油事故后评估以及恢复与重建等工作的主体和职责，明确了溢油应急处置工作奖惩机制。

还提出了保障国家重大海上溢油应急处置行动有效开展的具体应急保障要求，并明确了地方人民政府及相关单位责任，特别是地方人民政府在提供应急资金保障方面的责任和要求。

按照《突发事件应对法》属地管理为主的应急管理体制要求，根据《关于重大海上溢油应急处置牵头部门和职责分工的通知》沿海地方人民政府要强化责任，建立健全相关机制，按照重大海上溢油应急处置的要求，负责本地区海上溢油应急处置相关工作”，《预案》明确事发地或受海上溢油事故影响的省级人民政府或者相关单位应成立现场指挥部，负责牵头组织海上溢油事故的现场处置工作。

鉴于国家专项应急预案——《国家海上搜救应急预案》已赋予省级海上搜救机构承担海上溢油应急处置职责，《预案》由各相关省级海上搜救机构负责地方层面具体贯彻和落实工作。

责任编辑：桂强