香港演艺界内地发展协进会成立 成龙任会长

原标题：香港演艺界内地发展协进会成立

新华社香港3月21日电（记者 郜婕）香港演艺界内地发展协进会21日举行启动礼，标志着这一由香港演艺界人士自发发起、致力于协助香港演艺人员北上发展的组织正式成立。

启动礼在香港国际影视展展厅内举行，众多香港演艺界人士、多个内地广播电视机构代表等出席。

担任香港演艺界内地发展协进会会长的成龙在仪式上表示，内地影视市场过去10年来越做越大，机会越来越多。香港演艺界内地发展协进会希望加强香港与内地演艺界的合作沟通，让香港台前幕后的演艺人员有更多机会到内地发展，实地学习和体验。

分别担任香港演艺界内地发展协进会副会长和执行会长的汪明荃和曾志伟介绍，国家重视文化创意产业发展，也提出要出台更多便利港澳居民赴内地发展的措施，因此香港演艺界人士赴内地发展面临不少机遇。香港演艺界内地发展协进会将以“团结、帮助、跟进”为目标，在内地多地设立办事处，协助在那里发展的香港演艺人员，也将抓住粤港澳大湾区规划带来的机遇，开发大湾区内的粤语市场。

启动礼现场播放了香港特区行政长官林郑月娥预先录制的视频。林郑月娥在视频中表示，香港是东西文化交流的重要窗口，演艺界人才辈出。随着国家改革开放，近年香港演艺界人士北上发展，很多合拍片成绩理想。

林郑月娥表示，本届特区政府工作重点之一就是深化香港与内地合作，抓住国家进一步改革开放带来的机遇，积极参与“一带一路”和粤港澳大湾区建设，其中当然也包含香港演艺事业的机遇。

责任编辑：桂强