中俄宽体客机项目通过联合评审 转入初步设计阶段

3月20日，中国商飞公司在山东东营召开2018年COMAC供应商大会。 中国山东网 图

原标题：中俄宽体客机CR929项目通过联合评审，转入初步设计阶段

3月20日，中国商飞公司在山东省东营市召开2018年全球供应商大会。当天晚上，中国商飞支持东营市实施新旧动能转换恳谈会召开。

中国商飞公司总经理赵越让在恳谈会上透露，中俄远程宽体客机正式命名为CR929，中俄国际商用飞机有限责任公司挂牌运营，中俄宽体客机CR929项目已经通过联合评审，转入初步设计阶段。

中俄远程宽体客机是两国企业在高科技领域开展务实合作的重大战略性合作项目。

2016年6月25日，中国商飞公司与俄罗斯联合航空制造集团签署了项目合资合同。2017年5月22日，双方企业在上海共同成立了合资公司——中俄国际商用飞机有限责任公司。作为中俄远程宽体客机项目的实施主体，合资公司主要负责项目研制开发的策划、组织、协调、管理与实施，全机技术集成和产品全生命周期管理。

2017年9月29日，上海，中国商飞公司举行的中俄联合远程宽体客机命名仪式现场。 新华网 资料图

据澎湃新闻此前报道，2017年9月，中俄联合远程宽体客机正式命名为CR929，C和R分别是中俄两国英文名称首字母，代表该款宽体客机是两国企业合作研制的先进商用飞机。“929”中的“9”是最大的数字，寓意长长久久，代表双方合作深远而持久，也代表该款飞机寿命期会更长、运营期会更久，合资公司发展规模会更加壮大；“2”表示该款飞机由两国企业携手合作、联合研制。

中国商飞公司副总经理、中俄国际商用飞机有限责任公司副董事长史坚忠接受媒体采访时表示，CR929项目要经过立项、可行性研究、初步设计、研发制造、交付市场等阶段。

宽体客机将按照国际主流适航标准开展研制。根据研制经验，从项目启动到实现首飞，预计需要7年左右时间，到实现产品交付预计需要10年左右时间。

责任编辑：张义凌