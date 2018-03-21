北京出台蓝天保卫战2018年计划 疏解非首都功能

原标题：北京出台蓝天保卫战2018年行动计划
新华社北京3月21日电（记者倪元锦）北京市21日印发实施《北京市蓝天保卫战2018年行动计划》，今年PM2.5年均浓度力争继续下降。北京市环保局表示，“行动计划”紧扣当前大气污染来源和结构变化，紧抓重型柴油车、扬尘、挥发性有机物治理等重点难点问题，综合运用法律、经济、技术、行政手段，推进空气质量改善。
根据北京市人民政府在“首都之窗”公开的相关文件，“行动计划”强调提升治理能力、形成“共治”格局、加大信息公开力度。
北京市环保局表示，2013年以来，北京市空气质量持续改善，2017年PM2.5年均浓度下降到58微克/立方米，完成国家“大气十条”目标（60微克/立方米左右）。然而，经过近五年大规模治理，污染来源、污染特征发生变化，减排空间进一步收窄，治理难度增大，在实施“工程减排”的同时，要突出精治、法治、共治的“管理减排”思路。
“行动计划”坚持问题导向，将高排放车治理作为重中之重，将低排放区由六环路内扩展到全市域，促进国Ⅲ重型柴油车加快淘汰。在精细化管理方面，以强化扬尘管控排名考评为导向，有效强化裸地扬尘、道路扬尘、施工扬尘和建筑垃圾运输车辆等管控工作，减少扬尘污染；应用新技术规范渣土车管理，完善联合追溯、查处和问责机制。
“行动计划”体现疏解非首都功能，加大不符合首都功能定位的一般制造业企业淘汰退出力度，实施环保技改工程和污染源达标排放行动计划，石化行业重点企业制定全面规范整治提升方案，贯彻实施餐饮业地方标准。
北京市环保局相关负责人说，“行动计划”体现了构建责任明晰“大环保”工作格局。今年将完成环保机构监测监察执法垂直管理改革，深入开展市级环保督察，健全“管发展、管生产、管行业必须管环保”的体系，完善下沉至街乡镇的排名、通报工作机制，压实责任。
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