载中国船员船只在大马倾覆 中使馆要求全力搜救

原标题：载中国船员船只在大马倾覆 中使馆要求全力以赴搜救

中新网3月21日电 据中国驻马来西亚大使馆网站消息，3月21日中午，中国驻马来西亚大使馆获悉，一艘载有中国船员的挖沙船当天上午在马来西亚麻坡附近海域发生倾覆，船上共有16名中国船员。使馆立即紧急启动应急预案，与马海事局、麻坡当地政府等迅速取得联系，了解核实情况，要求全力以赴进行搜救。

图片来源：中国驻马来西亚大使馆网站截图。

使馆消息称，目前初步了解得知，中国船员已有3人获救、1人遇难、12人下落不明，马来西亚当地政府主管部门正在紧急施救中。使馆领保官员正赶往现场。

责任编辑：桂强