吉利汽车净利润翻番 CEO:中长期不再考虑海外并购

原标题：吉利汽车去年净利润翻番，CEO称中长期不再考虑海外并购

3月21日，吉利汽车控股有限公司（吉利汽车，00175.HK）发布2017年财报。

年报显示，2017财年吉利汽车归属股东收益翻番，达到106.34亿元。

针对2017年起，吉利汽车母公司浙江吉利控股集团在海外的系列大手笔收购，吉利汽车总裁、首席执行官（CEO）、执行董事安聪慧称，吉利目前并无新计划、中长期也不考虑（相关事宜），同时也没有将沃尔沃汽车纳入上市公司体系的打算。

归属股东利润翻番，员工工资涨三成

数据显示，2017财年，吉利汽车总收益达927.61亿元人民币，归属于股东利润达106.34亿元，与上年同期相比增长108%。

管理层将此归功于量价同升。

2017财年内，吉利汽车跻身国内车企百万销量俱乐部，在国内乘用车市场占有率超过5%，销售额达912亿元，同比增长73%。

最近10年，吉利汽车的平均出厂价从不足4万元到7.35万元，复合增长率达7%。

按上述增长预期，吉利将继上汽、北汽、长城、比亚迪等车企后，成为营收超过千亿元的汽车企业。

员工人数和薪金同样水涨船高。以全年薪金、工资及福利除以员工数，粗略计算可见，吉利员工工资从75000元/年增至102000元/年，涨幅超过30%。

未来所有车型都会实现电动化

2017年财报中称，吉利汽车2018年将为大部分主要车型提供新能源汽车版本，大幅提升新能源汽车销售占比。

3月21日，在业绩沟通会上，吉利汽车控股有限公司执行董事安聪慧表示，“吉利将从传统汽车向新能源汽车转型。吉利才是未来真正的新能源汽车（品牌），未来所有车型都会实现电气化。”

安聪慧表示，将在今年4月的北京车展上，充分展示吉利在新能源转型的布局及成功。

3月20日，吉利控股董事长、沃尔沃轿车董事长李书福在接受采访时曾表示：汽车电动化是大势所趋，吉利“蓝色行动”计划到2020年，90%以上的吉利汽车产品都是新能源汽车。

海外战略转型，本土化产销

李书福曾提出，中国汽车占领全球汽车比例很低，如何实现你中有我我中有你，形成你中有我我中有你的竞争格局，需要继续推动全球化进程，既要在中国不断提高市场份额，还要参与全球市场竞争。

“吉利的海外战略已经开始发生根本性的变化，我们要实实在在地将海外市场做好。”在业绩沟通会上，安聪慧称，今年吉利汽车将在海外市场有重大变化，从卖车给欠发达国际市场，转向本地化生产，同步建立品牌和服务渠道。

安聪慧补充称，目前能够将白俄罗斯工厂的汽车就近卖给俄罗斯；并购宝腾，输出吉利的技术标准，打入东南亚市场；与沃尔沃合资，共建新品牌领克，打入欧洲发达国家市场。

领克汽车成立于2017年8月，由吉利汽车、浙江吉利汽车控股集团及沃尔沃三方合资打造，分别持股50%、20%、30%。首款车型于2017年11月底上市，截至年底销量达6012辆。

安聪慧称，伴随2017年底张家口工厂罗成，领克汽车因与沃尔沃汽车工厂共线生产，导致的产能不足问题将得到缓解。

实现注资领克后，吉利汽车净现金结余仍达120亿元人民币。

海外并购：暂无新计划，中长期也不考虑

2017年至今，吉利汽车的母公司浙江吉利控股集团在全球市场内展开了一系列并购举措，先后并购宝腾、路特斯、太力飞行汽车、沃尔沃集团股份，2018年3月，吉利还成为了奔驰母公司戴姆勒集团的最大股东方。

在业绩发布会上，安聪慧表示，在吉利控股集团一系列的海外并购后，吉利目前没有新的计划，中长期也没这个考虑。

安聪慧还称，目前并无计划时将沃尔沃汽车纳入上市公司体系。目前的目标是落实今年的战略规划，给股东和投资者以切实回报。

3月21日，吉利汽车股价自午后跳水，收于25.8港元/股，跌6.18%。

责任编辑：张建利