最高法等多部门打惩治组合拳 近千万老赖遭曝光

原标题：多部门祭出组合拳惩戒“老赖” 织密惩戒之网

中新网客户端北京3月22日电（冷昊阳） 一处失信、处处受限。近年来，全国各级人民法院联合相关部门，出台诸多举措惩戒“老赖”，使曾经令人头疼的“执行难”问题得到缓解。近日，又有多部门祭出“组合拳”，使笼罩在“老赖”头顶的惩戒之网越织越密。

资料图：河南省一法院为申请人现场发放执行款。该法院建立失信被执行人名单库，失信录入使“老赖”在置产置业等各方面受限制。王中举 摄

最高法等多部门打出惩治“组合拳”

多部门此间再度密集出台新举措，继续打出“组合拳”惩戒“老赖”，通过限制其不动产交易、共享“老赖”信息等举措，进一步使其寸步难行。

本月，最高法与国家发改委、国土资源部联合下发《关于对失信被执行人实施限制不动产交易惩戒措施的通知》，共同对失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员，采取限制不动产交易的惩戒措施。

“老赖”不仅将在置产置业领域受到限制，他们的名单信息还会被最高法和民政部共享，以实施信用约束和联合惩戒。

近日，最高法与民政部正式签署《关于开展部门间信息共享的合作备忘录》，建立信息共享机制。

其中，最高法与民政部通过网络专线实现共享失信被执行人（社会组织）名单等信息，同时，民政部对纳入失信被执行人名单的社会组织加强管理，实施信用约束和联合惩戒。

资料图：济南火车站广场大屏幕24小时循环播放失信被执行人信息，督促“老赖”履行法律义务。 中新社记者 张勇 摄

惩戒“老赖”一直在路上

近年来，破解执行难、惩戒“老赖”的工作一直在路上。

今年两会，最高人民法院院长周强做了最高人民法院工作报告。在梳理过去五年的主要工作时，周强指出，要强力实施联合信用惩戒。认真落实中央深改组部署，完善失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制，建立失信被执行人名单制度，联合国家发改委等60多个单位构建信用惩戒网络，形成多部门、多行业、多手段共同发力的信用惩戒体系。

回溯2016年3月，最高人民法院院长周强提出向执行难全面宣战，要求用两到三年时间基本解决执行难问题。同年6月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》，意见规定了11类100多项具体惩戒措施，实现了对失信被执行人的多层面限制。

根据《意见》，“老赖”被限制乘坐飞机、高铁、动车组一等座，纳入征信系统，限制办理贷款、信用卡，限制担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员等。

随后，全国多地人民法院也出台相应举措，加大力度对“老赖”进行惩戒。

例如，2017年8月，济南铁路运输中级法院首次借助火车站电子屏推送失信被执行人信息，督促“老赖”履行法律义务。

同年，山东莱州法院给联通、移动、电信三家通信公司下发协助执行通知书，挑选22名失信被执行人，将他们实名认证的手机号码被叫语音改为“老赖”彩铃。

资料图：3月7日，山西省祁县人民法院组织执行干警前往“老赖”家里、单位开展突击行动。 刘小红 摄

震慑加强：近千万“老赖”遭曝光

近年来，多地多部门对失信被执行人联合惩戒产生了很大震慑力。

最高人民法院常务副院长沈德咏近日接受媒体采访时表示，最高人民法院联合60多个单位构建失信被执行人信用惩戒网络，建立健全失信被执行人名单制度，“一处失信、处处受限”的信用惩戒格局基本形成，规避执行得到有效缓解。

据最高法3月19日发布的数据，全国各级法院通过最高人民法院“总对总”网络执行查控系统，共发布失信被执行人996.1万人，累计限制1014.8万人次购买飞机票，限制391.2万人次购买列车软卧、高铁、其他动车组一等座以上车票。

此外，仅中国工商银行一家就拒绝失信被执行人申请贷款、办理信用卡148.9万余笔，涉及资金101.16亿余元；221.5万人慑于信用惩戒主动履行了义务或者与申请执行人协商达成和解协议，有力维护了当事人合法权益。

但同时，破解“执行难”也面临着新的挑战。今年两会上，全国人大代表、福建省高级人民法院院长吴偕林说：“现在明火执仗抗拒执行的少了，但规避执行的手段花样翻新、隐蔽性强，给法院执行工作带来更大挑战。”

对此，一些代表建议，要加大对恶意逃债，转移、隐匿财产等行为惩戒力度，提高失信成本；进一步加强执行联动机制，让更多单位和机构加入到联动执行、联合惩戒机制中来，形成多部门、多行业、多领域、多手段联合信用惩戒的综治格局，压缩被执行人的生存空间，促使其主动履行义务。（完）

责任编辑：张建利