原标题：世界水日|水利部：中国近五年农业灌溉用水总量实现零增长

3月22日，是第二十六届“世界水日”，也是第三十一届“中国水周”的首日。水利部日前发布今年纪念“世界水日”和开展“中国水周”活动的宣传主题为：“实施国家节水行动，建设节水型社会”。

来自水利部的数据显示，2016年全国年用水总量6040亿立方米；2012-2016年，中国万元国内生产总值和万元工业增加值用水量分别下降25.3%和26.6%，农田灌溉水有效利用系数由0.516提高到0.542。中国以用水总量的微增长保障了经济中高速增长。

水利部介绍，目前国家水资源监控能力建设项目一期工程已完成，基本建成重要取水户、重要水功能区和大江大河省界断面三大监控体系，实现全国75%总许可水量的在线监控，实现中央、流域、省三级平台互联互通。

此外，2016-2017年中央投资232亿元，对248处大型灌区、262处重点中型灌区节水配套改造和70处大型灌排泵站更新改造，同步推进灌区用水计量设施建设。通过发展高效节水灌溉，由“浇地”变“浇作物”，彻底告别“大水漫灌”，农业生产方式也因水而变。5年来，农业灌溉用水总量实现零增长。

水利部还介绍了水权交易试点进展情况：

2014年7月开始，水利部选择河南、宁夏、江西、湖北、内蒙古、甘肃和广东等7省区进行水权试点，主要包括水资源使用权确权登记、水权交易和水权制度建设内容。经过3年多实践，探索了不同类型的确权方式，形成了流域间、流域上下游、区域间、行业间和用水户间等多种行之有效的水权交易模式。2016年全国水权交易平台——中国水权交易所正式挂牌成立，截至2017年底，已促成交易42单，累计交易水量14.68亿立方米。

为规范水权交易，防止套取指标挤占合理用水，水利部出台了水权交易管理暂行办法和加强水资源用途管制的指导意见，明确水权交易类型、程序和用途管制要求等。各试点地区也出台了一批制度办法。

水权交易激发了人们自觉节水的内在动力。以宁夏为例，这一人均水资源量不足全国平均水平1/2的省份，通过水权试点，不仅实现了工业支持农业节水、农业节水支持给工业用水的双赢，而且用水资源刚性约束倒逼产业转型，万元GDP用水量下降28.7%，万元工业增加值用水量下降29.8%，农田灌溉水有效利用系数由0.464提高到0.511。确权没有影响发展，而且用水总量3年减少7.2亿立方米，GDP实现年均7.6%的增长。

责任编辑：张玉