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阿富汗自杀式袭击致26死18伤 暂无中国公民伤亡

阿富汗自杀式袭击致26死18伤 暂无中国公民伤亡
2018年03月22日 09:11 中国新闻网
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　　原标题：阿富汗自杀式袭击致26死18伤 暂无中国公民伤亡　　

　　中新网3月22日电 据中国驻阿富汗伊斯兰共和国大使馆网站消息，当地时间3月21日12时许，喀布尔一清真寺附近发生自杀式袭击，迄今已经造成26人死亡，18人受伤。据了解，暂无中国公民在事故中伤亡。

图片来源：中国驻阿富汗伊斯兰共和国大使馆网站截图。图片来源：中国驻阿富汗伊斯兰共和国大使馆网站截图。

　　经多方核实，截至当天下午2：00，暂无中国公民伤亡的报告。

　　中国驻阿富汗使馆谨提醒在阿中国公民高度重视安全风险，加强安全防范，减少不必要的外出。

 

责任编辑：张岩

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