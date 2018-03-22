原标题：阿富汗自杀式袭击致26死18伤 暂无中国公民伤亡
中新网3月22日电 据中国驻阿富汗伊斯兰共和国大使馆网站消息，当地时间3月21日12时许，喀布尔一清真寺附近发生自杀式袭击，迄今已经造成26人死亡，18人受伤。据了解，暂无中国公民在事故中伤亡。
图片来源：中国驻阿富汗伊斯兰共和国大使馆网站截图。
经多方核实，截至当天下午2：00，暂无中国公民伤亡的报告。
中国驻阿富汗使馆谨提醒在阿中国公民高度重视安全风险，加强安全防范，减少不必要的外出。
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