安徽职工福利新标准:节日慰问每人每年最多1500元

原标题：安徽职工福利新标准出台，节日慰问品每人每年最多1500元
近日，省总工会发布了《安徽省基层工会经费收支管理实施办法（试行）》，就工会经费用于职工的各项开支做了全面、具体、明确的规定。
工会经费怎么用？工会会员可以享受哪些福利？下面就一起来看看吧！
1、不准使用工会经费请客送礼；
2、不准违反工会经费使用规定，滥发奖金、津贴、补贴；
3、不准使用工会经费从事高消费性娱乐和健身活动；
4、不准单位行政利用工会账户，违规设立“小金库”；
5、不准将工会账户并入单位行政账户，使工会经费开支失去控制；
6、不准截留、挪用工会经费；
7、不准用工会经费参与非法集资活动，或为非法集资活动提供经济担保；
8、不准用工会经费报销与工会活动无关的费用。
来源：安徽省总工会
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