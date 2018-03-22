新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

安徽职工福利新标准:节日慰问每人每年最多1500元

安徽职工福利新标准:节日慰问每人每年最多1500元
2018年03月22日 09:19 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：安徽职工福利新标准出台，节日慰问品每人每年最多1500元

　　近日，省总工会发布了《安徽省基层工会经费收支管理实施办法（试行）》，就工会经费用于职工的各项开支做了全面、具体、明确的规定。

　　工会经费怎么用？工会会员可以享受哪些福利？下面就一起来看看吧！

　　1、不准使用工会经费请客送礼；

　　2、不准违反工会经费使用规定，滥发奖金、津贴、补贴；

　　3、不准使用工会经费从事高消费性娱乐和健身活动；

　　4、不准单位行政利用工会账户，违规设立“小金库”；

　　5、不准将工会账户并入单位行政账户，使工会经费开支失去控制；

　　6、不准截留、挪用工会经费；

　　7、不准用工会经费参与非法集资活动，或为非法集资活动提供经济担保；

　　8、不准用工会经费报销与工会活动无关的费用。

　　来源：安徽省总工会

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区