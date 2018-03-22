美企业界反对对华贸易战:给美家庭带来毁灭性影响

原标题 美国企业界同声反对对华贸易战：给美家庭带来“毁灭性”影响

漫画：壁垒 新华社发 赵乃育 作

参考消息网3月22日报道 境外媒体称，越来越多的美国企业反对美国总统特朗普对中国商品加征关税，针对中国的惩罚性贸易措施可能对美国家庭的收入造成“毁灭性”影响。

据新加坡《联合早报》网站3月21日报道，美国服装和鞋类行业20日加入越来越多的美国企业行列，反对美国总统特朗普对中国商品加征关税。特朗普本周料将宣布对中国商品加征关税。

据路透社报道，美国服装鞋袜业联合会（AAFA）与其他16个相关企业团体致信白宫，呼吁美国不要对中国商品加征关税。AAFA的很多成员都依赖进口。

报道称，AAFA的成员包括富威集团、Tapestry公司、汉佰公司和拉尔夫·劳伦服饰公司。此前，代表部分美国大型企业的45个行业协会致信特朗普，呼吁不要对中国商品加征关税。

报道称，超过20家大型零售商19日也向特朗普发出反对向中国商品加征关税的信函。此外，还有80多家鞋类公司写信反对上述关税。

报道称，在20日信函中署名的还包括美国时装设计师协会和美国鞋袜经销商协会。这些协会的关注点在于关税可能造成的具体问题，比如消费者服饰成本增加等。

另据香港《南华早报》网站3月21日报道，美国最大的企业协会美国商会上周警告说，针对中国的惩罚性贸易措施可能对美国家庭的收入造成“毁灭性”影响。

报道指出，这个传统上支持共和党的行业协会的立场，凸显了华盛顿在美国总统特朗普想要发起的贸易战问题上存在政治分歧。美国商会中的许多企业和组织加快了对特朗普对外贸易和投资计划的抵制。

报道称，这些计划包括本月早些时候宣布的对钢铁和铝实施惩罚性关税，以及特朗普可能特别针对中国商品征收新的进口税。

报道称，总部设在华盛顿的零售业领导协会在一封写给特朗普的公开信中说：“简而言之，关税是加给美国人的隐形税，在美国出售的41%以上的服装、72%的鞋子和84%的旅游用品都产自中国。对这些商品征收的关税就是对每个美国人征的税。”

报道称，零售业领导协会成员包括耐克、盖璞、宜家、阿贝克隆比&费奇和全食超市等公司。

与此同时，据路透社报道，沃尔玛、塔吉特百货、百思买和梅西百货等大型零售商也给特朗普写信，敦促他不要对从中国进口的商品征收惩罚性关税。

据《华盛顿邮报》报道，特朗普可能将在23日前宣布每年对从中国进口的价值600亿美元的商品加征关税。

贝克尔·多纳尔森律师事务所驻华盛顿的贸易律师多琳·埃德尔曼在接受记者采访时说：“我接到了一些公司的电话，咨询这些公司能否获得豁免。”

她说：“高管们感到失望，因为他们无法作出规划和预测。各家企业想知道它们是否应该在美国投资。”

报道称，美国还将制定法案，扩大政府对国家安全领域的外国投资的审查范围，这可能影响外国企业开始或扩大在美国开展业务的计划。

报道称，《外国投资风险评估现代化法案》由两位资深参议员提出：得克萨斯州共和党人约翰·科宁和加利福尼亚州民主党人戴安娜·范斯坦。科宁曾试图说服议员们支持该法案，阻止中国获取先进技术破坏美国安全。

报道称，如果获得通过，该立法将扩大由外国在美投资委员会监督的外国投资评估程序，该委员会由美国财政部长担任主席。

埃德尔曼说：“如果我们要有一项立法，说一家中国纸业公司不能收购一家美国纸业公司，因为那是一个国家安全问题，那么什么不是国家安全问题呢？”

她说：“如果我们这么做了，你能想象世界其他国家制定类似立法，让美国企业不能投资吗？”

她说，议员们或许对支持《外国投资风险评估现代化法案》犹豫不决，因为“那可能会被记录在案，你的对手可能在攻击中利用这一点，把你描绘成想要关闭全球贸易的人”。

责任编辑：张岩