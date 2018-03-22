民进执政到底给了台湾人民什么？台网友一字妙答

原标题：民进党执政到底给了台湾人民什么？台网友一字妙答

蔡英文。（图片来源：台湾《中时电子报》）

中国台湾网3月22日讯 民进党执政快2年，但民众怨声多，岛内资深气象专家李富城今（22日）在脸谱网（Facebook）表示，物价电价油价都在飞涨，污染的空气越来越严重，肺癌患者年年增加，军公教年薪大砍，还在斗争，拼命夺权夺利，提问说：“民进执政，到底给了我们什么？”网友留言回复：“梦！”并称佛洛伊德说，做的梦到隔日之后遗忘率约80%，提醒大家要清醒点！

李富城日前才表示“台湾真的是个鬼岛”，民进党执政党员薪资肥嘟嘟。今日再度有感而发表示，“物价电价油价都在飞涨，污染的空气越来越严重，肺癌患者年年增加，军公教年薪大砍，还在斗争，拼命夺权夺利，每日喝的是红酒，吃的是法国餐，什么都不会，则能年薪250万（新台币），这就是民进党”，质疑“民进执政，到底给了我们什么”。

网友留言表示：“民进执政，到底给了我们什么？梦！佛洛伊德说，做的梦到隔日之后遗忘率约80%。”“说核废料很毒，却要进口核食；说火发很干净，却隐藏不了现实状况的污染；说太阳能很干净，却掩饰不了水污染及缺水的囧态；说风力发电很好 却抵挡不了扰人的低频噪音”。（中国台湾网 李宁）

来源：中国台湾网

责任编辑：张玉