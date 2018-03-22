官员因“直播间喝水”与电台主播争执 被通报批评

原标题：徐州贾汪区一官员“直播间喝水”与电台主播争执，被通报批评

近日，江苏徐州市贾汪区领导带领多个部门的负责人，参加徐州市《行风热线》节目。因为“在直播间喝水”的问题，贾汪区人社局的女局长王云屏与电台节目主持人金诚发生争吵。

3月21日，贾汪区相关部门向澎湃新闻（www.thepaper.cn）发来情况说明称，事后，金诚将此事反映到纪委，要求对王云屏进行处理。该区主要领导已带领王云屏登门，向金诚真诚道歉，请求原谅。事发后，该区纪委也已介入调查，并责令王云屏作深刻检讨，在全区通报批评，同时还对其进行诫勉谈话。

《行风热线》是徐州市纪委、市监察局、市政府纠风办、徐州广播电视台、徐州日报联办的一档新闻舆论监督节目。按照节目的安排，由各部门主要领导带队“上线”，与听众读者直接交流，解答群众提出的问题。澎湃新闻注意到，2月5日上午播出的《行风热线》，王云屏针对老百姓反映的养老保险、转诊医保报销等多个问题，进行了解答。

按照广播电视系统的相关规定，主持人和嘉宾不允许把水杯带入直播间，以防不慎撒漏或打翻茶杯，造成直播台短路，会导致大面积停播事故。

贾汪区相关部门的情况说明称，2月5日上午，徐州贾汪区政府做客《行风热线》节目，带队的是贾汪区委常委、常务副区长吕宣瑞，17个单位负责人参加了这档直播节目。贾汪区人社局局长王云屏做节目期间“没有充分理解”水杯禁入直播间的用意，将该规定理解为“不要把杯子放置在直播台上”，“而其小水杯早先就放在包内带入，便没在意”。

据贾汪区相关部门调查，王云屏对事发经过回忆称，节目进行至8：30左右，正值中场休息时间。主持人金诚离开直播台，王云屏由于回答多个问题，加之一直感冒，喉咙发痒，便从包里拿出水杯喝水。

情况说明称，“这时，金诚冲了过来，粗暴地一把抢夺过其手中的水杯，当着参加节目的20多人，对五十多岁的王云屏同志进行严厉、凶狠的训斥，并警告王云屏同志，这种情况单位要罚他1000元（后经了解，徐州广播电台并没有罚款的规定）。”澎湃新闻记者获得的一份金诚写给贾汪区委领导的投诉信则称，王云屏“无视节目纪律、大闹直播室、侮辱主持人”。

澎湃新闻从多个信源获悉，王云屏与金诚起初因喝水问题发生争执的时间，是在节目广告插播时间，即上午8：35—8：40分。

节目录制结束后，王云屏与金城发生争吵。矛盾升级的两人被人劝离。

贾汪区相关部门表示，2月8日上午，贾汪区主要领导带领王云屏到徐州广播电视台，当面向该台领导道歉。该区主要领导还向金诚道歉，而王云屏本人也诚恳地向金诚道歉，请求原谅。“但金诚现场坚决不接受任何道歉”。

对于王云屏在直播间与主持人争吵一事，贾汪区委常委、常务副区长吕宣瑞告诉澎湃新闻记者，此事已由徐州市、贾汪区两级纪委进行调查核实。

责任编辑：张玉