山东原副省长李群履新文化和旅游部副部长(图)

原标题：山东省委常委、副省长李群履新文化和旅游部党组成员、副部长

在此次党和国家机构改革中，新组建的文化和旅游部领导班子成员已于近日亮相。

据文化和旅游部官网“部领导”栏目显示，文化和旅游部领导包括：雒树刚、李金早、李群、项兆伦、单霁翔、刘玉珠、迟耀云、张旭、杜江、李世宏、王晓峰、于群、魏洪涛。

其中，雒树刚、项兆伦、单霁翔、刘玉珠、迟耀云、张旭、于群此前任职于文化部，李金早、杜江、李世宏、王晓峰、魏洪涛此前任职于国家旅游局。

据《深化党和国家机构改革方案》，文化和旅游部由文化部、国家旅游局的职责整合组建，作为国务院组成部门。文化部、国家旅游局均不再保留。

值得一提的是，出任文化和旅游部党组成员、副部长一职的李群此前担任山东省委常委，山东省副省长、省政府党组副书记兼山东行政学院院长。

李群。山大视点网 资料图

官方简历显示，李群，男，汉族，1962年2月生，山东威海人。1983年7月参加工作，1984年5月加入中国共产党，山东大学物理系磁学专业毕业，在职研究生学历，管理学博士。

李群曾任山东大学团委副书记，共青团潍坊市委副书记、书记，寿光市委副书记、代市长、市长，共青团山东省委副书记（主持工作）、书记（1998年6月共青团中央常委），临沂市委副书记、副市长、代市长、市长、市委书记，山东省委宣传部部长，省委常委、宣传部部长、省社科联主席，省委常委、宣传部部长、青岛市委书记，省委常委、省政府党组副书记等职。2017年4月，李群出任山东省委常委，山东省副省长、省政府党组副书记兼山东行政学院院长，直至此次履新。

此外，李群还当选了十八届、十九届中央候补委员。

责任编辑：张玉