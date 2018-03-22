原标题：电子政务“老三难”问题如何解决？国家网信办回应

中新网3月22日电 目前有些地方的电子政务存在重复建设、服务水平不高等问题，针对这些问题，该如何解决？对此，国家互联网信息办公室副主任庄荣文表示，在中央网络安全信息化委员会的集中统一领导下，在各地区、各部门的共同努力下，我国电子政务统筹协调机制和顶层设计逐步健全，电子政务正逐步走上有序发展的轨道。

国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家互联网信息办公室副主任庄荣文、福建省人民政府常务副省长张志南、中共福州市委书记王宁和发展改革委、工业和信息化部有关负责同志介绍数字中国建设峰会有关情况，并答记者问。

在发布会上，有记者问：目前有些地方的电子政务存在重复建设、服务水平不高等问题，针对这些问题，该如何解决？

对此，国家互联网信息办公室副主任庄荣文表示，长期以来，我们在电子政务发展和应用过程当中存在着“老三难”，哪三难呢？ 网络系统互通难、信息资源共享难、业务处理协同难，这“老三难”问题，应该说过去长期也没有得到很好的解决。

庄荣文介绍，十八大以后，中央专门成立中央网络安全和信息化领导小组，昨天刚刚公布的党和国家机构改革方案已经改为中央网络安全和信息化委员会，通过成立这样的机构，来加强整个网络安全和信息化工作统筹协调力度。其中就包括电子政务这项工作。

庄荣文介绍，首先，2016年成立了由中央网信办牵头，中办、国办、国家发改委等有关部门参加的国家电子政务统筹协调机制，统筹整个电子政务的发展。通过这个协调机制，主要是厘清中央各有关部门在电子政务建设、管理、运行和标准化方面的一些职能职责，尽量避免部门之间的职责交叉重叠。

建立国家电子政务工作统筹协调会议制度，重大事项会商和重大事项报告等制度，提高了国家电子政务重大政策的一致性和协调性。同时，我们也要求各地网信领导小组要根据本地的实际情况建立本地的电子政务统筹协调机制，现在应该说绝大部分省市已经成立了由网信部门牵头的电子政务统筹协调机制，来加强电子政务的统筹。

二是完善顶层设计。在顺应新技术发展的趋势和充分考虑国家电子政务发展实际基础上，中央网信办会同国家有关部门对我们国家的电子政务顶层设计进行了完善，制定并出台了国家电子政务总体方案，这个总体方案对电子政务的数据资源、业务协同和政务服务体系的建设运用，以及电子政务的基础设施、标准规范、安全保障、政策法规等方面作出了安排。。

三是还部署了地方的试点，根据总体方案，为了推动地方解决管理机制不顺、信息系统整合不足、业务系统水平不高、政务服务不到位等问题，我们与有关部门进行协商，会同国办、发改委等部门一起，选择了北京、上海、江苏、浙江、福建、广东、陕西、宁夏等八个省市区开展国家电子政务综合试点工作，通过综合试点来推动整个国家电子政务的有序发展。

庄荣文表示，总体上来看，在中央网络安全信息化委员会的集中统一领导下，在各地区、各部门的共同努力下，我国电子政务统筹协调机制和顶层设计逐步健全，电子政务正逐步走上有序发展的轨道。

责任编辑：张岩