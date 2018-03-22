再踏两岸“红线” 台当局在对大陆玩这“花招”

原标题：再踏两岸“红线”！台当局其实在对大陆玩这“花招”——

参考消息网3月22日报道 在两岸问题上，台当局似乎正在“越走越远”。

据台湾《旺报》报道，针对两岸僵局，台当局行政机构负责人赖清德20日声称，愿意多创造机会增加两岸彼此交流的弹性，但如果大陆把大门关起来，唯一的钥匙就是“九二共识”，那么在台湾是找不到这把钥匙的。他甚至放言，叫嚣“台独”。

对此，国台办发言人安峰山当天回应表示，坚决反对“台独”分裂活动，一切分裂国家的行径和伎俩都注定要失败，都会受到人民的谴责和历史的惩罚。他强调，这种赤裸裸的“台独”言论，是对两岸关系的严重挑衅，必将自食恶果。

“台独”言论背后藏民进党“私心”

最近一段时间，面对大陆伸出的惠台“橄榄枝”，台当局不仅没有从造福百姓层面出发予以积极回应，反而接连采取动作，试图破坏两岸关系局面。继推所谓“壮台”政策试图抗衡大陆外，更试图挑战大陆“底线”，赖清德的表态就是其中之一。台湾《旺报》援引大陆涉台人士的观点称，赖清德20日的谈话，是在试探大陆的红线。

此外，对于美国国务院东亚暨太平洋事务局副助理国务卿黄之瀚20日“访问”台湾，台湾地区领导人蔡英文还将出席相关活动，中国外交部发言人华春莹在21日的例行记者会上称，中方坚决反对所谓“与台湾交往法”，并已向美方提出严正交涉。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止与台进行任何形式的官方往来与接触，慎重妥善处理涉台问题，以免对中美关系和台海和平稳定造成严重损害。

面对大陆悉心维护两岸关系的努力及对破坏两岸关系行为的坚定表态，台当局仍一意孤行。北京联合大学台湾研究院教授朱松岭在接受参考消息网采访时表示，台当局之所以如此，与美国的干涉不无关系。当前，美国对台湾释放了一种错误信号，令部分“台独”势力感觉到有人“撑腰”，进而在言行上忘乎所以，甚至在“台独”的道路上越走越远。

厦门大学台湾研究院教授张文生也告诉参考消息网，今年底，台湾将举行“九合一选举”。民进党执政以来，困难重重政绩不佳，蔡英文及民进党的支持率都在下降。面对选举，蔡英文当局故伎重施，想通过操弄两岸议题拉拢其核心支持者，一方面重用素有“台独情结”的赖清德，鼓吹“台独”，另一方面又试图将近期赴美国“交流访问”的绿营重量级人物陈菊升至高位。

台媒疾呼“小英别再装睡 ”

事实上，促进两岸关系健康发展已成人心所向。

台湾《旺报》就报道称，大陆国台办此前公布31条惠台措施，其中有12条针对台商，包括开放高新企业可享15%税率、可特许经营参与基础建设、参与政府采购等。对此有资深台商表示，这次大陆政府提出的惠台措施数量之多、开放之广都是前所未见，不仅能帮助台商分担风险、加快转型升级，还扩大了两岸经济文化交流合作，有利双方互惠互利。

台湾“中央日报”网络报称，有民调显示，台湾有六成年轻人愿到大陆发展。

而与期盼两岸关系发展的热情形成鲜明对比的是，对于台当局的“花招”，很多台湾民众及媒体其实早已厌倦。

台湾中时电子报3月21日就刊载题《两岸新局小英别再装睡》的文章称，日前台湾民意基金会最新民调显示，支持“台独”的受访者从2016年的51.2%急速下滑到今年3月的38.3%，约减少了200万人，而赖清德却对此竟答复称，民调忽高忽低很正常，完全无视多数民众不满台当局两岸政策过于消极被动的民意。文章还呼吁蔡英文当局不能再“坐视两岸僵局持续”。

朱松岭也表示，民进党当局不能再误判形势、挟洋自重，主动充当国际势力遏制大陆的棋子。一旦越过“台独”红线，造成台海局势动荡，台湾当局必将自食苦果。

责任编辑：桂强