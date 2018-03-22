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马来西亚沉船12名中国船员失踪 潜水员搜救暂无果

马来西亚沉船12名中国船员失踪 潜水员搜救暂无果
2018年03月22日 21:09 新华视点作者：新华视点
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　　#中国挖沙船外海倾覆#[马来西亚沉船12名中国船员失踪：中方潜水员搜救未有发现]22日在马来西亚沉船事故现场，中方先后派出两批潜水员下水搜救，未有发现。21日上午，一艘多米尼加籍挖沙船在马来西亚麻坡巴冬水域翻覆，船上18人遇险，其中16人为中国籍船员。目前16人中有3人获救、1人死亡、其余12人失踪。应马方邀请，交通运输部指派广州打捞局连夜组成救援小组赶赴马来西亚参与现场施救。（记者赵文君）

责任编辑：桂强

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