吴玉良任中组部副部长兼干部二局局长

原标题：吴玉良已任中央组织部副部长兼干部二局局长
据3月22日出版的《广西日报》报道，3月21日上午，广西壮族自治区召开全区领导干部会议，中央组织部副部长兼干部二局局长吴玉良出席会议并宣布中央决定。
上述官方报道披露，此前担任中组部部务委员兼干部二局局长的吴玉良现已出任中组部副部长兼干部二局局长。
公开信息显示，吴玉良2013年任中组部部务委员，后同时担任全国基层办主任一职。2016年12月23日，中组部在北京召开保持贫困县党政正职稳定工作座谈会，时任中央组织部部务委员兼干部二局局长的吴玉良主持会议。
目前，中组部部长一职由中央政治局委员、书记处书记陈希兼任。
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