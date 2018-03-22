陈晋任中央党史和文献研究院院务委员(副部长级)

陈晋 资料图

原标题：原中央文献研究室副主任陈晋任中央党史和文献研究院院务委员

经国务院批准，由国务院发展研究中心主办、中国发展研究基金会承办的中国发展高层论坛2018年会，将于2018年3月24日至26日在北京钓鱼台国宾馆举行。

中国发展研究基金会所属微信公众号“中国发展高层论坛”3月22日发布的“中国发展高层论坛2018年会 ·中方主要代表名单”信息显示，原中央文献研究室副主任陈晋已担任新组建的中央党史和文献研究院院务委员（副部长级）职务。

官方简历显示，陈晋出生于1958年10月，四川简阳人，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员，深化党和国家机构改革之前担任中共中央文献研究室副主任，中国中共文献研究会副会长。

据新华社3月21日消息，近日，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》（以下简称“《方案》”）。

《方案》称，组建中央党史和文献研究院。党史和文献工作是党的事业的重要组成部分，在党和国家工作大局中具有不可替代的重要地位和作用。为加强党的历史和理论研究，统筹党史研究、文献编辑和著作编译资源力量，构建党的理论研究综合体系，促进党的理论研究和党的实践研究相结合，打造党的历史和理论研究高端平台，将中央党史研究室、中央文献研究室、中央编译局的职责整合，组建中央党史和文献研究院，作为党中央直属事业单位。中央党史和文献研究院对外保留中央编译局牌子。

中央党史和文献研究院的主要职责是，研究马克思主义基本理论、马克思主义中国化及其主要代表人物，研究习近平新时代中国特色社会主义思想，研究中国共产党历史，编辑编译马克思主义经典作家重要文献、党和国家重要文献、主要领导人著作，征集整理重要党史文献资料等。

《方案》称，不再保留中央党史研究室、中央文献研究室、中央编译局。

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责任编辑：张义凌