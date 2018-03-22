原环保部副部长赵英民任生态环境部副部长(图)

赵英民 资料图

原标题：原环保部副部长赵英民已担任新组建的生态环境部副部长

经国务院批准，由国务院发展研究中心主办、中国发展研究基金会承办的中国发展高层论坛2018年会，将于2018年3月24日至26日在北京钓鱼台国宾馆举行。

中国发展研究基金会所属微信公众号“中国发展高层论坛”3月22日发布的“中国发展高层论坛2018年会 · 中方主要代表名单”信息显示，原环保部副部长赵英民已担任新组建的生态环境部副部长职务。

官方简历显示，赵英民，汉族，1964年12月生，籍贯山西武乡，中共党员，研究生学历，理学博士学位。

赵英民1989年3月在国家环境保护局参加工作，先后任科技司副主任科员、局办公室主任科员、副处长、环保总局办公厅局长办公室主任等职务，2000年2月至2005年9月任总局科技标准司副司长（其间于2004年2月至2005年7月挂任贵州省贵阳市市委常委、副市长），2005年9月任科技标准司司长，2013年9月任环境保护部污染防治司司长，2015年11月任环境保护部总工程师，并于2016年3月任环境保护部副部长、党组成员。

根据十三届全国人大一次会议批准的国务院机构改革方案，将环境保护部的职责，国家发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责，国土资源部的监督防止地下水污染职责，水利部的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，农业部的监督指导农业面源污染治理职责，国家海洋局的海洋环境保护职责，国务院南水北调工程建设委员会办公室的南水北调工程项目区环境保护职责整合，组建生态环境部，作为国务院组成部门。

3月19日，十三届全国人大一次会议任命原环保部部长李干杰为新组建的生态环境部首任部长。

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责任编辑：张义凌