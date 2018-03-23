俄孔子学院院长斥美国抹黑：严格遵守所在国法律

原标题：俄孔子学院院长斥美国抹黑：孔子学院严格遵守所在国法律
参考消息网3月23日报道 俄媒称，据美国《外交政策》杂志报道，3月20日，美国议员提交法案，将要求孔子学院和其他涉嫌“促进外国政府的政治议程”的组织登记为“外国代理人”。对此，俄罗斯莫斯科国立语言大学孔子学院院长安德烈·谢列兹尼奥夫表示，孔子学院的主要任务完全是教育文化活动，不会以任何方式影响所在国国内进程。
据俄罗斯卫星通讯社3月22日报道，谢列兹尼奥夫强调，严格遵守学院所在国法律列入了孔子学院的章程中。
他解释称：“中国人利用‘软实力’概念，扩大了有关中国及其文化的知识。我认为，这是主要目标，中方希望在他国居民眼中形成中华人民共和国的正面形象。这方面没有什么可怕的，不是干涉内政，也不是影响他国领导人所奉行的政策。”
报道称，谢列兹尼奥夫提到，几年前美国也曾出现类似的情况，那是过去在奥巴马政府时期。他称：“不好说特朗普会怎么做……特朗普还在执政前声称‘中国是对美国构成威胁的国家之一’，但我认为，这个问题会向着对中国积极的方向解决。”
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