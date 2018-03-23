驻美大使崔天凯：不想与美打贸易战 但我们不怕它

（央视新闻客户端讯）23日，中国驻美国大使馆关于美301调查结果的声明，声明全文如下：

美方无视中美经贸关系互利共赢的本质和中美两国通过对话协商妥处分歧的共识，罔顾各方理性声音，执意推进301调查并公布所谓裁定，这是典型的单边贸易保护主义做法。中方对此强烈不满、坚决反对。

一直以来，中方本着相互尊重、合作共赢的原则，为解决中美经贸问题作出了大量努力，显示了极大诚意，并提出了合理建议。中方不希望打贸易战，但绝不惧怕贸易战，有信心、有能力应对任何挑战。如果美方执意要打，我们将奉陪到底，并采取所有必要措施坚决捍卫自身合法权益。

美方此举也将“搬起石头砸自己的脚”，直接损害美国消费者、公司企业和金融市场的利益，也会对国际贸易秩序和世界经济稳定造成负面影响。

希望美方悬崖勒马、慎重决策，不要把中美双边经贸关系拖入险境，以免从损人的目的出发，以害己的结果告终。

另据央视驻美记者报道，在美国宣布对华贸易限制措施之后，中国驻美国大使崔天凯在接受央视采访时表示：“我们不想要贸易战，但我们不怕它。如果人家想强硬，我们也可以，看看谁会持续更长时间”大使说。 （央视记者 王威）

责任编辑：张建利