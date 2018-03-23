中使馆:大马翻船事故12名失踪中国船员仍未被发现

原标题：大马翻船致12名中国船员失踪 中使馆：仍未发现被困者

中新网3月23日电 一艘载有16名中国船员的抽沙船21日早在马来西亚柔佛州麻坡巴冬水域翻船，致1人遇难，12人失踪，3人获救。据中国驻马来西亚大使馆最新消息，截止22日晚10点仍未发现被困船员和任何尸体，23日尝试切割船体。此外，一切救护安排就绪。马卫生部已指示麻坡医院做好救治准备。

中国驻大马使馆发文介绍麻坡翻船事件的最新处理情况。文章称，22日麻坡搜救中心天气晴好，有利于救援，一切救护安排就绪。马卫生部已指示麻坡医院做好救治准备，马六甲和新山医院已派专科医生携带专业设备赶到麻坡医院协助。

麻坡搜救中心指挥部两次举行新闻发布会，马海事局局长祖菲基利主持并介绍翻船状况和已做搜救工作，表示马方会竭尽全力开展搜救。中国大使馆刘东源参赞对马方全力救助表示感谢，愿同马方密切合作尽快施救。

中国广东搜救中心派来马来西亚参与搜救人员22日中午抵达麻坡，与马方共同研究施救方案，最终决定采取将翻船拖曳至近岸浅水处搁浅稳固，然后由潜水员潜入船内救人的方案。

22日下午施救方案进展顺利，翻船被拖到搁浅地点并固定位置。同时仍可以听到船体内传出明显敲击声。中马潜水员三次下水进舱搜救。

截止22日晚10点仍未发现被困船员和任何尸体。搜指已停止潜水员继续进舱，决定把船继续拖到更浅滩处，准备22日夜里2点以后运送设备，最晚23日天亮开始尝试切割。

责任编辑：张建利