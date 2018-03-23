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商务部：我们已做好准备捍卫利益 望美方悬崖勒马

商务部：我们已做好准备捍卫利益 望美方悬崖勒马
2018年03月23日 08:38 商务部网站
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　　原标题：商务部新闻发言人就美301调查决定发表谈话

　　美国时间3月22日，美总统特朗普签署备忘录，基于美贸易代表办公室公布的对华301调查报告，指令有关部门对华采取限制措施。

　　美方无视中方加强知识产权保护的事实、无视世贸组织规则、无视广大业界的呼声，一意孤行，这是典型的单边主义和贸易保护主义，中方坚决反对。美方此举不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益，开了一个非常恶劣的先例。任何情况下，中方都不会坐视自身合法权益受到损害，我们已做好充分准备，坚决捍卫自身合法利益。

　　关于301调查，中方已经多次明确表明立场。中方不希望打贸易战，但绝不害怕贸易战，我们有信心、有能力应对任何挑战。希望美方悬崖勒马，慎重决策，不要把双边经贸关系拖入险境。

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责任编辑：张建利

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