美对华课重税 中国商务部外交部表态：损人害己

原标题：特朗普宣布对华课重税，中国商务部外交部接连表态：损人害己

北京时间3月23日0时50分许，美国总统特朗普在白宫正式签署对华贸易备忘录。特朗普当场宣布，将有可能对从中国进口的600亿美元商品加征关税，并限制中国企业对美投资并购。

这些措施将针对多达100个类别的中国进口商品，从鞋子、服装到消费电子产品，并将对中国在美国的投资施加限制。

对此，中国商务部和外交部22日已接连表态，坚决反对美方单边主义和贸易保护主义行径。

中国商务部条法司负责人22日表示，中方绝不会坐视合法权益受到损害，必将采取所有必要措施，坚决捍卫自身合法权益。该负责人还表示，美国业界普遍对美方单边行动感到担忧，已有45家美商协会明确提出反对意见。“我们希望美方能够认清中美经贸关系互利共赢的本质，不要做出损人害己的举动。”

同一天，中国外交部发言人华春莹当天也表示，希望美方不要做出损人害己的举动。她表示，造成中美贸易不平衡的因素是多方面的，其中有一个原因其实大家看得也是非常清楚的，就是美国对华出口管制政策。而在贸易当中，要追求完全对等是不现实的，也是毫无道理的。

华春莹反问道，如果美方一方面要求中国买它想要卖的，另一方面却拒绝卖给中国想要买的，而且还就贸易不平衡问题对中国横加指责，这公平吗？那么中国要卖多少玩具才能抵得上一架波音飞机呢？或者说如果中国买了多少波音飞机，美国就应该买同等数量的C919吗？

近期，美国与其他国家，包括美国与中国贸易摩擦问题频频被媒体报道，也引发了中美可能爆发贸易战的猜测。21日，华春莹曾表示，中方不想跟任何人打贸易战，“但如果有人非逼迫我们打，我们一不会怕，二不会躲。”

对于中国如何应对“贸易战”，外媒也有一些猜测。美国《华尔街日报》写道，“中国对美国新关税政策的任何反应都将是有节制和对等的。”文章称，中国对美国农产品的反倾销与反补贴调查已经释放了明确信号。《纽约时报》认为，中国反击的最可能目标是飞机和农业企业——它们是特朗普很重要的政治支持者。

但华春莹21日也给出了不打贸易战的办法：扩大对彼此市场的开放，做大合作蛋糕。她表示，近40年来，中美经贸合作给两国提供了巨大市场，创造了大量就业机会，还非常可观地降低了美国家庭的平均开支负担。

“我看到过一个数字，2015年中美经贸合作帮助每个美国家庭节省了约850美元。如果美方没有从中美经贸合作中获取实实在在的利益，中美经贸合作不可能得到如此持续快速的增长。”华春莹说，“中方从不刻意追求顺差。造成当前中美贸易不平衡的因素是多方面的，解决的正确思路是扩大对彼此市场的开放，做大合作蛋糕，而不是打什么贸易战，或者强买强卖。”

事实上反对特朗普做法的，不仅仅是中国。据参考消息网报道，英国广播公司（BBC）援引英国国际贸易大臣福克斯的话报道称：“作为美国政治上的盟友，中英‘黄金十年’的伙伴，英国选择站在规则一边。”

而据《日本经济新闻》报道，在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行的二十国集团（G20）财长和央行行长会议上，美国财长姆努钦遭到各国“围攻”，法国、德国、日本等国财长更是明确表示“反对贸易保护主义”。

而在芝加哥布斯商学院举办的“全球市场倡议”IGM论坛上，43名顶尖经济学家警告，征税无助于改善美国人生计，反而可能损害大部分美国人的利益。

责任编辑：张岩