美国宣布对华巨额关税震惊美商界 中方称奉陪到底

原标题：特朗普宣布对华巨额关税 美商界表示震惊 中方称奉陪到底

参考消息网3月23日报道 英媒称，美国总统唐纳德·特朗普宣布对中国进口产品广泛征收关税后，美国企业纷纷表示震惊，他们警告，关税将提高美国消费者成本，并有引发破坏性的贸易战的风险。

据英国《金融时报》3月23日报道，来自不同行业的商界组织表达了共同的看法：他们认同特朗普对中国所谓“侵犯知识产权”和“不公平交易行为”的担忧，但认为使用关税解决问题的决定可能适得其反。

报道称，美国全国零售商联合会是对关税计划作出最强烈回应的机构之一。该机构指出，征收关税将“让普通美国人因中国的‘违规行为’而受到惩罚”。

报道称，美国股市22日在关税决定宣布后下跌，波音和卡特彼勒等美国出口企业受到最沉重打击，因为市场担心中国会采取报复措施。

报道称，去年，中国是美国商品的第三大出口市场，其中飞机和飞机部件所占份额最大。美国对华出口的其他主要商品包括大豆、电脑芯片、汽车和工业机械。

美国全国制造商协会主席杰伊·蒂蒙斯说，关税“可能会带来新的挑战，其形式就是给制造商和美国消费者带来显著的附加成本”，还可能招致报复。

农业行业组织“农场主支持自由贸易”也提出强烈批评。该组织的执行总监布赖恩·屈尔表示，这些关税将会“把一个靶子放在美国农民的背上”。他补充说：“考虑到中国是美国农民和大型农场主的第二大出口市场，报复带来的痛可能十分厉害。”

美国信息技术工业委员会警告说，这些关税将“有损美国工人、企业和经济增长”。

中国驻美国大使馆3月23日发布《中国驻美国大使馆关于美301调查结果的声明》称，据美方无视中美经贸关系互利共赢的本质和中美两国通过对话协商妥处分歧的共识，罔顾各方理性声音，执意推进301调查并公布所谓裁定，这是典型的单边贸易保护主义做法。中方对此强烈不满、坚决反对。

声明称，中方不希望打贸易战，但绝不惧怕贸易战，有信心、有能力应对任何挑战。如果美方执意要打，我们将奉陪到底，并采取所有必要措施坚决捍卫自身合法权益。

声明指出，美方此举也将“搬起石头砸自己的脚”，直接损害美国消费者、公司企业和金融市场的利益，也会对国际贸易秩序和世界经济稳定造成负面影响。

声明表示，希望美方悬崖勒马、慎重决策，不要把中美双边经贸关系拖入险境，以免从损人的目的出发，以害己的结果告终。

另据中国外交部网站3月22日消息，外交部发言人华春莹就特朗普将签署针对中国所谓“经济侵略行为”的总统备忘录的问题时回应称，中方坚决反对美方单边主义和贸易保护主义行径，绝不会坐视合法权益受到损害，必将采取所有必要措施，坚决捍卫自身合法权益。希望美方能够认清中美经贸关系互利共赢的本质，不要做出损人害己的举动。

又据中国商务部网站3月23日消息，2018年3月23日，商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。

中国商务部表示，美国以“国家安全”为由限制产品进口的做法，严重破坏以世贸组织为代表的多边贸易体系，严重干扰正常的国际贸易秩序，已遭到多个世贸组织成员的反对。中方也通过多层次、多渠道与美方进行了交涉，将在世贸组织框架下采取法律行动，与其他世贸组织成员共同维护多边贸易规则的稳定和权威。

商务部指出，中美作为世界前两大经济体，合作是两国唯一正确的选择，希望双方从中美大局出发，相向而行，聚焦合作，管控分歧，共同促进中美经贸关系健康稳定发展。中方敦促美方尽快解决中方的关切，通过对话协商解决双方的分歧，避免对中美合作大局造成损害。

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责任编辑：张建利