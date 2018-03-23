滇藏铁路香格里拉至邦达段正在建设 将连拉萨丽江

原标题：从香格里拉“坐上火车去拉萨”有希望啦！

如今，滇藏铁路香格里拉至邦达段要建了，这条从家门口通往西藏的天路，相信大家无比期待。

3月20日上午，我州与中铁二院工程集团有限责任公司座谈，就滇藏铁路香邦段（香格里拉至邦达）建设下一步推进工作进行安排部署。

滇藏铁路香邦段南端与在建的丽香铁路相连

向西北经云南德钦县，西藏芒康县、左贡县，于八宿县邦达镇与拟建的川藏线康定至林芝段相连，线路全长461公里，其中云南境内185公里，是滇藏铁路的重要组成部分，是国家中长期铁路网规划的重大干线铁路，是西藏对外铁路通道中重要的主通道之一。

滇藏铁路香邦段建设规模为I级单线客货共用电气化铁路，桥隧比90%，设计时速160公里，设计建设工期8年。概算投资639亿元，其中迪庆段概算投资247亿元。线路定位为客货兼顾区际快速干线铁路。

滇藏铁路建设对云南、西藏，乃至国家发展都有着十分重要的意义，对巩固国防、带动地方经济发展具有重要作用，两省区已于2015年10月启动项目前期工作，共同委托中铁二院开展预可行性研究。

2017年12月，中铁二院完成可行性研究，在线路比选、风险评估、实地勘察等前期工作中取得阶段性成效，为项目如期开工建设奠定了基础。

责任编辑：张岩