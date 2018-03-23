原标题：马尔代夫仍持续发生集会活动 中使馆吁谨慎前往

中新网3月23日电 据中国驻马尔代夫共和国大使馆网站消息，当地时间2018年2月28日，中国外交部和驻马尔代夫使馆根据马尔代夫安全局势发布了近期暂勿前往马尔代夫首都马累及附近居民岛、谨慎前往马其他旅游岛的安全提醒，有效期至2018年3月22日。根据马安全局势发展变化，现发布新的提醒，有效期至2018年4月22日，具体如下：

图片来源：中国驻马尔代夫共和国大使馆网站截图。

日前，马尔代夫宣布结束国家紧急状态，但马首都马累仍持续发生集会抗议活动。外交部和中国驻马使馆提醒中国公民密切关注当地局势，近期谨慎前往马首都马累及附近居民岛，赴旅游岛的中国公民注意安全。请在马中国公民和机构加强安全防范，避免前往人群密集场所。如遇紧急情况，请及时报警并联系中国驻马使馆（使馆领事保护与协助电话已24小时转接外交部12308热线）。

鉴于上述地区特殊情况，如中国公民在本提醒发布后仍坚持前往马累及附近居民岛，有可能导致当事人面临较高安全风险，可能影响其获得协助的实效，因协助而产生的费用由个人承担。（本提醒有效期至2018年4月22日）

当地报警电话：119

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991

责任编辑：张建利