原标题：教育部：重点高校招收贫困家庭学生应加大政策倾斜

中新网3月23日电 据教育部网站消息，近日教育部印发《关于做好2018年重点高校招收农村和贫困地区学生工作的通知》，明确2018年继续实施重点高校招收农村和贫困地区学生的国家专项计划、地方专项计划和高校专项计划，要求加大对贫困家庭学生的政策倾斜，达到有关高校投档要求的建档立卡贫困家庭考生，同等条件下优先录取。

资料图：农村中学生假期跟随父母上山劳动。图片来源：视觉中国

《通知》要求，严格报考条件和资格审核。国家专项计划定向招收贫困地区学生，实施区域为集中连片特殊困难县、国家级扶贫开发重点县以及新疆南疆四地州，国家专项计划实施区域的贫困县脱贫后2018年仍可继续享受国家专项计划政策。地方专项计划定向招收各省（区、市）实施区域的农村学生，实施区域和具体报考条件由各省（区、市）根据本地实际情况确定，对本省（区、市）民族自治县实现全覆盖。高校专项计划定向招收边远、贫困、民族等地区县（含县级市）以下高中勤奋好学、成绩优良的农村学生，实施区域由有关省（区、市）确定。要求各地严格执行专项计划报考条件，完善资格审核办法，进一步健全省、市、县三级教育、公安等多部门联合审核工作机制，确保考生户籍、学籍真实准确。要求有关高校认真开展考生资格核查，逐人核查考生相关材料。

《通知》强调，加大宣传服务和考生帮扶。要求各地和有关高校加大招生宣传力度，深入贫困地区和中学采取多种形式广泛开展专项计划政策宣传，提高宣传实效。创新考生服务举措，为考生提供更加便捷的报考服务。加大对贫困家庭学生的政策倾斜，达到有关高校投档要求的建档立卡贫困家庭考生，同等条件下优先录取。通过加大对家庭经济困难学生的经济资助等措施，帮助专项生顺利完成学业。

《通知》要求，严格招生管理和违规查处。要求各地和有关高校完善专项计划招生办法，优化录取工作方案，提高考生录取机会。加强工作衔接，做好考生志愿填报、录取等工作。认真落实招生信息十公开要求，主动接受考生、学校和社会监督。加大违规查处力度，对专项计划招生过程中的违法违规行为，依法依规严肃查处。对提供虚假报名材料的考生，认定为在国家教育考试中作弊，取消其专项计划资格和当年高考报名资格。

责任编辑：张建利