中国商务部:已做好充分准备坚决捍卫自身合法利益

中国商务部：坚决反对美301调查决定，已做好充分准备坚决捍卫自身合法利益
中新社北京3月23日电 （记者 李晓喻）美国公布对华301调查结果决定后，中国商务部新闻发言人23日称，中方已做好充分准备，坚决捍卫自身合法利益。
美国时间3月22日，美国总统特朗普签署备忘录，基于美贸易代表办公室公布的对华301调查报告，指令有关部门对华采取限制措施，包括对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。
对此，中国商务部新闻发言人称，美方无视中方加强知识产权保护的事实、无视世贸组织规则、无视广大业界的呼声，一意孤行，这是典型的单边主义和贸易保护主义，中方坚决反对。美方此举不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益，开了一个非常恶劣的先例。
当地时间2018年3月22日，美国总统特朗普在华盛顿签署总统备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。特朗普签字前对媒体说，涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。
“任何情况下，中方都不会坐视自身合法权益受到损害，我们已做好充分准备，坚决捍卫自身合法利益。”该发言人说。
当天早些时候，中国宣布拟对约30亿美元自美进口商品加征关税，包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品。
该发言人强调，关于301调查，中方已经多次明确表明立场。中方不希望打贸易战，但绝不害怕贸易战，有信心、有能力应对任何挑战。希望美方悬崖勒马，慎重决策，不要把双边经贸关系拖入险境。（完）
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