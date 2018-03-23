新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

中国商务部:已做好充分准备坚决捍卫自身合法利益

中国商务部:已做好充分准备坚决捍卫自身合法利益
2018年03月23日 11:29 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　中国商务部：坚决反对美301调查决定，已做好充分准备坚决捍卫自身合法利益

　　中新社北京3月23日电 （记者 李晓喻）美国公布对华301调查结果决定后，中国商务部新闻发言人23日称，中方已做好充分准备，坚决捍卫自身合法利益。

　　美国时间3月22日，美国总统特朗普签署备忘录，基于美贸易代表办公室公布的对华301调查报告，指令有关部门对华采取限制措施，包括对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。

　　对此，中国商务部新闻发言人称，美方无视中方加强知识产权保护的事实、无视世贸组织规则、无视广大业界的呼声，一意孤行，这是典型的单边主义和贸易保护主义，中方坚决反对。美方此举不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益，开了一个非常恶劣的先例。

当地时间2018年3月22日，美国总统特朗普在华盛顿签署总统备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。特朗普签字前对媒体说，涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。　　当地时间2018年3月22日，美国总统特朗普在华盛顿签署总统备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。特朗普签字前对媒体说，涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。

　　“任何情况下，中方都不会坐视自身合法权益受到损害，我们已做好充分准备，坚决捍卫自身合法利益。”该发言人说。

　　当天早些时候，中国宣布拟对约30亿美元自美进口商品加征关税，包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品。

　　该发言人强调，关于301调查，中方已经多次明确表明立场。中方不希望打贸易战，但绝不害怕贸易战，有信心、有能力应对任何挑战。希望美方悬崖勒马，慎重决策，不要把双边经贸关系拖入险境。（完）

 

责任编辑：张岩

特朗普中方利益
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区