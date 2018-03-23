新疆自治区主席接受新华社专访：落实党治疆方略

新华社乌鲁木齐3月23日电 题：落实党中央治疆方略 谱写中国梦新疆篇章——专访新疆维吾尔自治区主席雪克来提·扎克尔

新华社记者黎大东 何军

新疆维吾尔自治区主席雪克来提·扎克尔日前接受新华社记者采访时表示，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，全疆各族人民决心进一步聚焦社会稳定和长治久安这个新疆工作总目标，努力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的中国特色社会主义新疆，在新时代为谱写好中华民族伟大复兴中国梦的新疆篇章作出应有贡献。

让十九大精神落地生根

雪克来提·扎克尔说，党的十九大在推进党和国家事业伟大进程中具有划时代意义。我们坚持领导干部带头，分层次开展大规模、全覆盖的集中宣讲活动，牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想这个灵魂，着力推动党的十九大精神深入基层一线、深入千家万户、深入各族群众心中。我们把学习宣传贯彻党的十九大精神与贯彻落实习近平总书记参加十二届全国人大五次会议新疆代表团审议时重要讲话精神紧密结合起来，努力把全疆各族干部群众的思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略上来。我们要坚持以人民为中心的发展理念，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，不断满足全区各族人民日益增长的美好生活需要，让党的十九大精神落地生根。

聚焦总目标 开创新局面

雪克来提·扎克尔强调，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央科学研判新疆形势，确定了我们党在新形势下的治疆方略，明确了社会稳定和长治久安这一新疆工作的总目标，为做好新疆工作指明了方向。过去一年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导和亲切关怀下，我们牢牢聚焦社会稳定和长治久安总目标，一手抓稳定，打好反恐维稳“组合拳”，为各项事业发展打下坚实基础；一手抓发展，认真贯彻新发展理念，坚持稳中求进总基调，使经济运行质量和效益明显提升。通过全疆上下的共同努力，新疆社会大局持续向好，经济稳中有进、稳中向好，各族群众的幸福感、获得感和安全感明显增强。2017年新疆接待国内外游客超过1亿人次，较上年增长32.4%。旅游业是社会和谐稳定的晴雨表，这样的数据雄辩地表明：稳定是发展的前提，也是各族人民的福祉所在。今天新疆稳定发展的大好局面，再次向世人表明：新疆是个好地方！

以习近平同志为核心的党中央治疆方略在新疆的生动实践也充分证明：只要我们抓住社会稳定和长治久安这一新疆工作总目标，起一个领头作用，其他工作都围绕这个总目标展开和推进，就一定能够建设一个团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的中国特色社会主义新疆。

坚定不移做好民族团结工作

雪克来提·扎克尔表示，民族团结是各族人民的生命线，是新疆发展进步的根本基石。党的十九大报告指出：“全面贯彻党的民族政策，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展。”这为新疆做好民族团结工作指明了方向，提供了重要遵循和科学指南。我们要时刻牢记习近平总书记“民族团结是各族人民的生命线”的重要指示，始终高举民族大团结的旗帜，通过创新民族团结宣传教育的内容和形式，丰富民族团结进步创建活动的载体和内涵，深化“民族团结一家亲”活动和民族团结联谊活动，进一步做细做实做好民族团结工作。

脱贫攻坚啃“硬骨头”

雪克来提·扎克尔指出，这些年来，在中央的大力支持下，新疆脱贫攻坚工作取得了显著成效。2014年至2017年，已累计实现172万贫困人口脱贫，贫困发生率由22.84%下降至12.63%。今后三年，新疆脱贫攻坚的重点是要实现作为国家“三区三州”之一的南疆四地州22个深度贫困县、192个深度贫困乡、1962个深度贫困村、162.75万深度贫困人口脱贫。我们将坚决落实以习近平同志为核心的党中央打好脱贫攻坚战的总体部署，按照习近平总书记“脱真贫、真脱贫”和“既不降低标准，也不吊高胃口”的要求，集中力量聚焦深度贫困地区，以解决突出制约问题为重点，以重大扶贫工程和到村到户到人帮扶措施为抓手，以补短板为突破口，强化支撑保障体系，加强政策倾斜和扶贫资金整合，因地制宜、一户一策、精准到人，确保到2020年贫困人口同全国人民一道迈入全面小康社会。

深度参与“一带一路”建设

雪克来提·扎克尔说，2017年，在“一带一路”建设中，我们着眼打造交通枢纽、商贸物流、科教文化、医疗服务、区域金融“五大中心”，在推动新疆作为我国陆上丝绸之路经济带核心区建设方面取得了重要进展。据国家“一带一路”大数据中心发布的2017年全国31个省区市参与“一带一路”建设综合指数排名，新疆首次进入前10名，排名第9。今后，我们将深度参与“一带一路”建设，坚持引进来和走出去并重，推动核心区建设项目落地，深化对外贸易合作，全面提升新疆对内对外开放水平。

责任编辑：张建利