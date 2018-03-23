昆明：主城区降低落户条件 其他城镇实现零门槛

原标题：：发展为了人民。昆明落户新政惠及千家万户：主城区大幅降低落户条件，其他城镇基本实现零门槛，公安办证窗口提供多项便民服务

3月22日下午，昆明市公安局新闻宣传办公室组织召开媒体通报会，邀请公安户籍人口管理部门就社会各界广泛关注的户籍迁移政策进行权威解释。今后，在昆明“落户口”更加顺畅方便。

按照云南省政府、昆明市政府关于推动农业转移人口和其他常住人口在城镇落户方案及云南省公安厅深化户籍制度改革的工作要求，我市结合昆明基本市情，围绕以人的城镇化为核心，以理念创新为先导，以体制机制改革为动力，进一步放开放宽相关落户限制，拓宽落户通道，加快推进农业转移人口和其他常住人口落户城镇，为推动昆明区域性国际城市建设发展再添惠民利民新政。

此次户籍制度新政，按照统筹设计、协同推进，存量优先、引领增量，因地制宜、分类施策，市负总责、各地落实的基本原则，围绕服务省会城市发展规划，引导人口合理分布，针对不同群体，充分尊重城乡居民自主定居意愿，分类别制定落户条件，惠及社会各界和广大人民群众。户籍迁移政策实现“五个畅通”：畅通购房未取得产权证群体的落户通道。购房未取得产权证的，可凭购房合同、交款发票等手续落户。畅通农村留守儿童、老人进城的落户通道。农业转移人口在主城区外的城镇购房但本人不愿落户的，其农村留守的配偶、子女和父母可以进城落户。畅通租房和合法稳定就业落户渠道。在主城四区租赁合法稳定住所并在昆明市缴纳3年（呈贡区1年）养老保险人员，可将户口登记在租赁住所或居住地社区集体户；主城四区在昆明市缴纳养老保险、办理居住证均满3年（呈贡区1年）的合法稳定就业人员，可将户口登记在实际就业地社区集体户。畅通人才引进的落户通道。全日制高校、职业院校毕业生、具备专业技术职称或技工资格人员、留学归国人员，可申请将户口登记在实际居住社区的集体户口，先落户再择业。畅通农村籍学生来去自由的落户通道。全日制高校、职业院校的农村籍学生，入学时可以将户口迁至学校学生集体户口或学校所在地社区集体户口，毕业后可将户口迁回原籍地或就（创）业地、父母现户口所在地。

为全面落实户籍制度新政，全市公安机关派出所户籍窗口将严格落实《云南省公安机关服务群众提升效能22条措施》及《昆明市公安机关服务群众提升效能7类24项措施》开展延时服务、错时服务及上门服务。针对平时工作繁忙无法到窗口办理业务的群众，主城九区城区（五华、盘龙、官渡、西山、呈贡、晋宁、高新、经开、旅游）公安机关派出所户籍窗口周六上午提供办公服务，农村地区派出所户籍窗口在双休日期间遇有赶集日的，全天提供办公服务。对老、弱、病、残、孕等特殊人群确因身体原因本人不能亲自前往公安窗口办证办事的，由辖区社区民警在2个工作日内将群众需求转达至相关窗口单位，窗口单位民警在5个工作日内上门提供服务。

常见问题答疑

市民小陈：

如果在昆明市主城4区（五华区、盘龙区、官渡区、西山区）购买了房屋，购房人应该如何办理落户？

昆明警方发布：

在主城4区购买了商品住宅并且已经实际居住的房屋所有权人如果想要办理落户，只需本人携带书面申请、户口簿、身份证及不动产权证明文件（房屋所有权证）到房屋所在地派出所进行申请即可。

市民小陈：

现在有不少购房人因各种原因暂未取得房屋所有证，那么这部分人群，可以办理购房落户吗？

昆明警方发布：

可以的。现在的政策已经放开了对购房但未取得产权证群体的落户限制，如果未取得产权证，可以凭合法购房合同及交款发票办理。

市民小陈：

购房人在落户之后，如果有接迁亲属落户的需求，需要符合什么条件？接迁亲属的范围又包括哪些？

昆明警方发布：

购房人落户后，在昆明市缴纳基本养老保险，即可接迁亲属落户，接迁的范围包括配偶、未成年子女和父母（含配偶父母）。

市民小陈：

现在主城4区可以租房落户了，有这方面需求的群众需要符合什么条件呢？

昆明警方发布：

在主城4区租房并且实际居住的人员，在昆明市连续缴纳养老保险满3年的，即可到房屋所在地派出所申请办理落户；同时，还可以接迁配偶、未成年子女和父母（含配偶父母）落户。

市民小陈：

租房落户落在什么地方呢？

昆明警方发布：

租房落户可以落在租住的房屋内，但必须征得房屋所有权人的同意。除此之外，还可以落在租住地的社区集体户内。

市民小陈：

除了购房落户、租房落户，想要将户口落入主城4区，还有什么其他渠道吗？

昆明警方发布：

有的，就业人员同样可以办理落户。在主城4区合法稳定就业，并且在昆明市连续缴纳基本养老保险和办理居住证均满3年的人员，就可以申请将本人户口落在就业单位集体户或者就业地社区集体户内。

市民小陈：

是否有针对人才引进落户的政策呢？

昆明警方发布：

当然。这次的户籍制度改革特别放开了人才、学生等重点群体的落户限制。全日制高校、职业院校毕业生、具备专业技术职称或技工资格人员、留学归国人员，都可申请将户口登记在实际居住社区的集体户口，并且可以先落户再择业。

根据云南省人民政府和上级公安机关相关规定，昆明市进一步放开放宽相关落户限制。

全面放开放宽重点群体落户限制

1全日制高校、职业院校毕业生、具备专业技术职称或技工资格人员、留学归国人员，可以申请将户口登记在实际居住社区的集体户口，先落户再择业。

2全日制高校、职业院校的农村籍学生根据本人意愿，实行来去自由的落户政策，入学时可以将户口迁至学校学生集体户口或学校所在地社区集体户口，毕业后可将户口迁回原籍地或迁入就（创）业地、父母现户口所在地。

3全日制高校、职业院校学生因升学、毕业在省内迁移户口的，不再开具纸质户口迁移证，统一网上办理户口迁移。

调整放宽昆明市主城区落户限制

1放宽昆明市主城4区（五华区、盘龙区、官渡区、西山区）落户条件

（1）购房落户。在昆明市五华区、盘龙区、官渡区、西山区（以下合称主城4区）通过合法方式购买（继承、接受赠与）商品住宅的，可以申请将本人常住户口登记在该住所，申请人在昆明市缴纳基本养老保险的，可以申请接迁配偶、未成年子女、父母（含配偶父母）的常住户口，暂未取得房屋所有权证明的，可以凭合法购房合同、交款发票等材料办理。

（2）租赁合法稳定住所落户。在主城4区租赁合法稳定住所居住并在昆明市缴纳基本养老保险满3年的，可以申请将本人、配偶、未成年子女、父母（含配偶父母）的常住户口登记在该住所或居住地社区集体户口。

（3）合法稳定就业落户。在主城4区合法稳定就业，且在昆明市缴纳基本养老保险和办理居住证均满3年的，可以申请将本人户口登记在就业单位集体户或就业地社区集体户口。

（4）昆明市主城4 区内迁移户口的，不受缴纳基本养老保险和办理居住证等条件限制。

2放宽昆明市呈贡区落户条件

（1）购房落户。在呈贡区通过合法方式购买（继承、接受赠与）商品住宅的，可以申请将本人、配偶、未成年子女、父母（含配偶父母）的常住户口登记在该住所，暂未取得房屋所有权证明的，可以凭合法购房合同、交款发票等材料办理。

（2）租赁合法稳定住所落户。在呈贡区租赁合法稳定住所居住并在昆明市缴纳基本养老保险满1年的，可以申请将本人、配偶、未成年子女、父母（含配偶父母）的常住户口登记在该住所或居住地社区集体户口。

（3）合法稳定就业落户。在呈贡区合法稳定就业，且在昆明市缴纳基本养老保险和办理居住证均满1年的，可以申请将本人户口登记在就业单位集体户或就业地社区集体户口。

（4）调整放宽落户限制后，昆明市主城4区及呈贡区不再实行积分落户制度。

放开中、小城市和建制镇落户限制

1在昆明市主城4区及呈贡区以外的县（市）区城镇地区通过合法方式购买（继承、接受赠与）商品住宅的，可以申请将本人、配偶、未成年子女、父母（含配偶父母）常住户口登记在该住所，暂未取得房屋所有权证明的，可以凭合法购房合同、交款发票等材料办理；房屋所有权人或购房人不愿意迁移户口的，其户口登记在农村地区的配偶、子女（含未成年子女）、父母（含配偶父母），可以申请将常住户口登记在该住所。

2在昆明市主城4区及呈贡区以外的县（市）区城镇地区租赁合法稳定住所居住的，本人、配偶、未成年子女、父母（含配偶父母）可以申请将常住户口登记该住所或居住地社区集体户口。

3在昆明市主城4区及呈贡区以外的县（市）区城镇地区在城镇地区合法稳定就业的，可以申请将本人常住户口登记在就业单位集体户口或就业地社区集体户口。

来源：昆明警方发布

责任编辑：张建利