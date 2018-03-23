原标题：外国专家局局长张建国任科技部副部长，3名副局长任党组成员
官方最新消息显示，此前担任人社部副部长、国家外国专家局局长的张建国已出任科技部党组成员、副部长并继续担任国家外国专家局局长，国家外国专家局3名副局长陆明、周长奎、夏鸣九均任科技部党组成员。
澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者注意到，目前，国家外国专家局网站上的“国家外国专家局领导”栏目已公布了上述职务调整信息，但科技部网站上的“部领导”栏目暂未更新。
根据十三届全国人大一次会议批准的国务院机构改革方案，科学技术部将重新组建：将科学技术部、国家外国专家局的职责整合，重新组建科学技术部，作为国务院组成部门。科学技术部对外保留国家外国专家局牌子。国家自然科学基金委员会改由科学技术部管理。
据微信公号“国是直通车”此前报道，国家外国专家局，顾名思义，就是以引进外国智力为主要职责。设立之初，是为了在“一五”时期，接待前苏联向中国提供援建的上百位专家而成立的。
但是，如今伴随着越来越多的外国专家涌入中国，双方的交流越来越深厚，国家外国专家局的职能早已不局限于当年匆匆在友谊宾馆成立时的行政服务职能，部分业务开始与科技部有了交叉。
也因此，从上世纪90年代末开始，就有将外专局重新整合归并的呼声，如今将科学技术部、国家外国专家局的职责整合，重新组建科学技术部，也是意料之中的事。
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