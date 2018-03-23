媒体评沃尔玛下架支付宝:神仙打架不能让凡人遭殃

原标题 马上评|沃尔玛下架支付宝，“神仙打架”不能让“凡人遭殃”

近日，重庆市的沃尔玛不再支持支付宝支付，只能用微信支付。沃尔玛中国对此回应称，从3月15日起，沃尔玛华西区和微信达成深度合作关系。沃尔玛在华西区（包括云南省、贵州省、四川省、重庆市）的门店暂时停止接受支付宝支付。（3月23日《成都商报》）

以支付宝、微信为代表的移动支付，已成为当下支付方式的主流。作为连锁商超巨头的沃尔玛，却将支付宝“下架”，导致的结局有二：对于同时绑定了二者的消费者而言，只能够选择微信支付，将支付宝支付功能搁置；对于只绑定了支付宝未绑定微信支付的消费者而言，如果又没带卡与现金，则将被华西区的沃尔玛拒之门外。无论哪种，都干涉了消费者的支付方式选择权，给其带来不便，损蚀消费者的消费体验。

顾客就是上帝。尊重和维护消费者的消费体验，尽可能地给消费者提供便利，本当是商业常识。沃尔玛为何反其道而行之？

却原来别有玄机。沃尔玛是京东的第三大股东，持股比例为12.1%。腾讯则是京东第一大股东，持股比例21.25%，三方具有一定的关联度。继京东停用支付宝但支持微信支付之后，沃尔玛也就选边站队，与腾讯微信达成所谓“深度合作关系”，三方呈现出抱团态势。

另一个不能不提的背景是，阿里入股了联华超市、高鑫零售等商超企业。

可问题是，“神仙打架”又岂能让“凡人遭殃”？腾讯、沃尔玛等企业和阿里等企业在新零售赛道上展开竞争，又岂能去干涉消费者的支付方式选择权，败坏消费者的消费体验，把消费者也裹挟、绑架上商战的战车？

很多人大概还记得，在去年9月清华大学的洞见极智论坛上，腾讯掌门人马化腾还表示：BAT之间确实产生了一些恶意竞争，导致有些创业者不得不站队，“但大家看满大街的移动支付，我们其实并不排斥另外一家……为什么要排他……希望业界更加健康。”

马化腾之所以拒斥搞排他、竖壁垒，无非一是因为开放式的充分竞争必然导致优胜劣汰，能助推企业在技术、产品、服务等各个方面寻求进步，于企业自身、于社会都是有利的。而这也会在客观上促使企业以服务消费者为导向的，“讨好”消费者，于消费者也是有利的。

言犹在耳，反转却来得如此之快，实在讽刺。

按照一般商场规则，移动支付巨头自身产品不支持对方的支付方式无可厚非。不过，其投资公司打着“深度合作”的旗号，枉顾消费者利益，强迫消费者选择自家合作伙伴的支付方式，就不厚道了。而现实中，这种站队屡有发生。比如盒马鲜生不支持微信支付，京东完全停用支付宝，美团也曾经隐藏支付宝。

这些企业似乎忘了，用微信还是支付宝支付，应由消费者说了算，用不着任何企业越俎代庖，替消费者作选择，更不能强迫或变相强迫消费者选择。

在互联网领域，消费者被商战裹挟，权益受侵损的剧目，这近十年来可谓历历可数。远如发生在奇虎360和腾讯之间的“3Q大战”，都是强迫用户“二选一”，搞得用户电脑桌面上一片硝烟弥漫；近如顺丰大战菜鸟、科大讯飞起诉百度、天天快递起诉京东……层出不穷。

也因此，于今年1月1日起正式施行的《反不正当竞争法》修订版，特别新增了关于限制互联网不正当竞争行为的条款。其第12条明确规定：经营者不得利用技术手段，通过影响用户选择或其他方式，实施妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或服务正常运行的行为，诸如“误导、欺骗、强迫用户修改、关闭、卸载其他经营者合法提供的网络产品或者服务”、“恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容”，等等。京东、沃尔玛将支付宝支付下架，只支持微信支付，有没有“触法”呢？ 还需要监管部门尽快依法介入，启动调查，给出答案。

虽说“商场如战场”，但无论商业竞争是如何激烈，商战之火如何蔓延，都不能蔓延到消费者的头上来。

责任编辑：张岩